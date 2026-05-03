فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

بينهم طفل.. 3 شهداء وجرحى في خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف النار بغزة

تصعيد إسرائيلي في لبنان: شهداء في غارات مكثفة وتوسيع أوامر الإخلاء جنوبًا

أقنعة تنقذ الوجوه في غزة... طب يعيد الأمل لأطفال شوهتهم الحرب

دراسة تكشف إمكانية استخدام الصوف في ترميم العظام

نيويورك تايمز: "إسرائيل" تُطبّق نموذج غزة في جنوب لبنان

الطاقة الذرية: مسيّرة تستهدف مختبرًا لمحطة زابوريجيا النووية

مقترح إيراني من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب.. تعرف على بنوده

جريمة مروعة في رام الله.. أب يقتل طفله ويحرق جثته

فقدان جنديين أمريكيين خلال مناورات "الأسد الأفريقي"

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

03 مايو 2026 . الساعة 14:51 بتوقيت القدس
...
من مكان استشهاد الشاب نايف سبارو

استشهد شاب وأصيب أربعة مواطنين، الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها المتواصل لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب نايف فراس زياد سمارو (26 عامًا)، متأثرًا بإصابته الخطيرة في الرأس، فيما سُجلت أربع إصابات أخرى، بينها إصابة في الحوض وأخرى في الصدر، إضافة إلى إصابتين لطفلين.

BCO.079f4756-f1e2-4906-9bfd-72901d3f2de1.png

وفي السياق، أفادت جمعية الهلال الأحمر بتسجيل نحو 40 حالة اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، جرى نقل 10 منها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت مصادر طبية أن زوجة الشهيد سمارو تخضع لعملية ولادة في مستشفى رفيديا.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المدينة عبر حاجز دير شرف، وتمركزت في شارع عصيرة، قبل أن تنتشر في عدة مناطق، بالتزامن مع مداهمة محال تجارية في مخيم العين وشارع سفيان وسط المدينة.

وخلال الاقتحام، أطلقت القوات قنابل الغاز والصوت بكثافة، في وقت شهدت فيه المنطقة ازدحامًا مروريًا وحركة نشطة للمواطنين والمتسوقين.

شاب نابلس.jpg-86c5a5f1-ca6f-49ef-8f15-ab527802897c.jpg
شهيد نابلس نايف سمارو


 

المصدر / فلسطين أون لاين 
#شهيد #الاحتلال #نابلس #شهداء #اقتحام نابلس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة