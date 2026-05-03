شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

استشهد شاب وأصيب أربعة مواطنين، الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها المتواصل لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب نايف فراس زياد سمارو (26 عامًا)، متأثرًا بإصابته الخطيرة في الرأس، فيما سُجلت أربع إصابات أخرى، بينها إصابة في الحوض وأخرى في الصدر، إضافة إلى إصابتين لطفلين.





وفي السياق، أفادت جمعية الهلال الأحمر بتسجيل نحو 40 حالة اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، جرى نقل 10 منها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت مصادر طبية أن زوجة الشهيد سمارو تخضع لعملية ولادة في مستشفى رفيديا.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المدينة عبر حاجز دير شرف، وتمركزت في شارع عصيرة، قبل أن تنتشر في عدة مناطق، بالتزامن مع مداهمة محال تجارية في مخيم العين وشارع سفيان وسط المدينة.

وخلال الاقتحام، أطلقت القوات قنابل الغاز والصوت بكثافة، في وقت شهدت فيه المنطقة ازدحامًا مروريًا وحركة نشطة للمواطنين والمتسوقين.

