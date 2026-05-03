دراسة تكشف إمكانية استخدام الصوف في ترميم العظام

كشفت دراسة علمية حديثة عن إمكانية استخدام مادة مستخلصة من الصوف الطبيعي في ترميم العظام، ما يفتح الباب أمام بدائل جديدة للمواد الطبية التقليدية المستخدمة في الجراحات الترميمية.

وبحسب بحث أجراه فريق من جامعة كينغز كوليدج لندن، فإن بروتين "الكيراتين" المستخرج من الصوف أظهر قدرة على دعم نمو العظام وتجديدها في تجارب مخبرية ونماذج حيوانية، حيث ساعد على تكوين نسيج عظمي أكثر تنظيماً وصلابة مقارنة ببعض المواد المستخدمة حالياً.

وأوضحت الدراسة أن الكيراتين جرى استخدامه لصناعة أغشية وسقالات داعمة لخلايا العظام، ما أسهم في تحفيز نمو نسيج عظمي جديد داخل الفئران المصابة بعيوب في الجمجمة، مع اندماج مستقر مع الأنسجة المحيطة خلال أسابيع من التجربة.

ويتميّز الكيراتين، وفق الباحثين، بأنه مادة طبيعية مستدامة مشتقة من الصوف، وهو منتج زراعي متجدد، ما يمنحه ميزة بيئية واقتصادية مقارنة بمواد أخرى.

في المقابل، يظل "الكولاجين" المعيار الأكثر استخداماً في ترميم العظام والأنسجة، إلا أنه يعاني من بعض القيود، أبرزها ضعف البنية وسرعة التحلل، إضافة إلى كلفته وصعوبة استخراجه في بعض الحالات.

ورغم النتائج المشجعة، يؤكد متخصصون في جراحة العظام أن الكيراتين لا يزال في مرحلة البحث التجريبي، ولا يمكن اعتباره بديلاً مباشراً للكولاجين في الوقت الحالي، لكنه قد يشكّل إضافة واعدة في المستقبل، خصوصاً في دعم تجديد العظام وتسريع الشفاء في بعض الحالات الطبية.

وبينما تفتح هذه النتائج آفاقاً جديدة في طب ترميم العظام، يبقى الانتقال إلى الاستخدام السريري بحاجة إلى مزيد من الدراسات والتجارب البشرية لتأكيد الفعالية والسلامة.

