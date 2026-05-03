ناقلة نفط إيرانية تكسر الحصار الأمريكي وتصل الشرق الأقصى

03 مايو 2026 . الساعة 14:08 بتوقيت القدس
ناقلة النفط الخام العملاقة “HUGE”

 أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن ناقلة النفط الخام العملاقة “HUGE”، التابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، تمكنت من كسر الحصار الأمريكي ووصلت إلى مياه الشرق الأقصى.

ونشرت وكالة فارس للأنباء، الأحد، بيانات الملاحة الدولية الخاصة بالناقلة التي تحمل أكثر من مليون و900 ألف برميل من النفط الخام بقيمة تقارب 220 مليون دولار.

وبحسب البيانات المنشورة، رُصدت الناقلة آخر مرة قبالة سواحل سريلانكا، وقامت اعتباراً من 20 مارس/ آذار 2026 بإيقاف نظام التعريف الآلي (AIS) وتطبيق تكتيكات التخفي، وواصلت مسارها عبر مضيق لومبوك في إندونيسيا باتجاه جزر رياو.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا حربا على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل إعلان الهدنة في 8 أبريل الجاري، على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع.

وردا على الهجمات، أعلنت إيران، في 2 مارس الماضي، تقييد الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان يمر منه قبل الحرب 20 بالمئة من صادرات النفط العالمية.

وعقب فشل الجولة الأولى من مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 13 أبريل/ نيسان الفائت، فرض حصار على مضيق هرمز المغلق منذ 2 مارس/آذار الماضي.

ومع بداية الهدنة في 8 أبريل الجاري، أعلنت طهران إعادة فتح المضيق، ولكنها لاحقا قررت غلقه، بعد أن بدأت واشنطن فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية.

وفي 11 أبريل، استضافت باكستان جولة محادثات بين الطرفين لم تفض إلى اتفاق، ولاحقا تم الإعلان عن تمديد الهدنة بناء على طلب إسلام آباد دون تحديد مدة.

