1797 مولوداً جديداً و225 حالة وفاة في قطاع غزة خلال أبريل

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية في غزة، الأحد، أن قطاع غزة سجّل خلال شهر نيسان/ أبريل المنصرم 1797 مولوداً جديداً، إلى جانب 225 حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية أن عدد المواليد الذكور بلغ 927 مولوداً بنسبة 51.6%، فيما بلغ عدد المواليد الإناث 870 مولودة بنسبة 48.4%.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية في مديرية داخلية غزة سجّلت 740 مولوداً جديداً، فيما سجّل مكتب داخلية مديرية خانيونس 264 مولوداً.

كما سجّلت مكاتب داخلية الشمال خلال هذه الفترة 312 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية في داخلية الوسطى 248 مولوداً، في حين سجّلت الأحوال المدنية في مديرية داخلية رفح 233 مولوداً جديداً.

وفيما يتعلق بالوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجّلت 225 حالة وفاة خلال شهر أبريل، توزّعت بواقع 168 حالة وفاة من الذكور بنسبة 74.7%، و57 حالة وفاة من الإناث بنسبة 25.3%.

