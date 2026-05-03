كتلة الصحفي: اليوم العالمي لحرية الصحافة يفقد معناه في ظل استهداف الاحتلال

أكدت كتلة الصحفي الفلسطيني، أن الصحفي الفلسطيني يواجه أوضاعَا بالغة الخطورة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مبينة أن هذه المناسبة تفقد معناها الحقيقي في ظل غياب الحماية الدولية.

وقالت كتلة الصحفي في بيان لها، الأحد: إن "الصحفيين الفلسطينيين يواصلون أداء رسالتهم المهنية والوطنية رغم تعرضهم لانتهاكات جسيمة تشمل القتل المتعمد، والملاحقة، والاعتقال، والإصابة، إضافة إلى تدمير المؤسسات الإعلامية واستهداف البنية التحتية للعمل الصحفي".

وأكدت أن هذه الانتهاكات تمثل خرقًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الصحفي، مشيرة إلى أن الصمت الدولي يعكس عجزًا واضحًا عن توفير الحماية أو محاسبة المسؤولين.

وشددت الكتلة على أن الصحفي الفلسطيني بحاجة إلى دعم فعلي وضمانات حقيقية تتيح له العمل بحرية وأمان، بدلاً من الاكتفاء بالمناسبات الرمزية.

ودعت المؤسسات الدولية والحقوقية والاتحادات الصحفية حول العالم إلى تحمّل مسؤولياتها، والتحرك لوقف الانتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية العاجلة لهم.

وأشارت إلى أن الصحفي الفلسطيني سيواصل نقل معاناة شعبه وكشف الانتهاكات، رغم كل محاولات القمع والتغييب، حتى تحقيق الحرية والعدالة.

ويحيى العالم الثالث من مايو من كل عام، اليوم العالمي لحرية الصحافة، تأكيدًا على أهمية حماية العمل الصحفي وصون حرية الرأي والتعبير باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي نظام ديمقراطي، وضمانةً لحق الشعوب في الوصول إلى الحقيقة.