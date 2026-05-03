قصف إسرائيلي متواصل جنوب لبنان وإنذارات بإخلاء قرى

03 مايو 2026 . الساعة 11:23 بتوقيت القدس
تتواصل غارات الاحتلال الجوية والقصف المدفعي

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بإخلاء سكان بلدات وقرى في قضاء النبطية جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن جيش الاحتلال أنذر سكان 11 بلدة وقرية بالإخلاء، والابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلومتر، وهي: الدوير، عربصاليم, الشرقية (النبطية)، جبشيت، برعشيت، صريفا، دونين، بريقع، قعقعية الجسر، القصيبة (النبطية) وكفرصير.

بالتزامن مع ذلك، تتواصل غارات الاحتلال الجوية والقصف المدفعي وعمليات نسف واسعة في  عدة مناطق، في استمرار للعدوان رغم سريان الهدنة الممددة حتى 17 أيار/ مايو الجاري.

وفي السياق، قصف مدفعية جيش الاحتلال بلدات زوطر الشرقية وميفدون وصريفا في جنوب لبنان، بالتزامن مع غارات جوية على أطراف بلدة النميرية وبلدات الدوير والقصيبة وبريقع والشهابية وكفردونين والشرقية وعربصاليم، وفقًا لوسائل إعلامية لبنانية

وسجلت عشرات الغارات في النبطية وبنت جبيل وصور وجزين، طاولت منازل ومبانٍ سكنية وطرقات ومركبات، إلى جانب قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة وعمليات تفجير واسعة في بلدات حدودية، خصوصًا في بنت جبيل ومحيطها.

المصدر / فلسطين أون لاين
