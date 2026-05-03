فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

جريمة مروعة في رام الله.. أب يقتل طفله ويحرق جثته

ناقلة نفط إيرانية تكسر الحصار الأمريكي وتصل الشرق الأقصى

الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 56 أسيرًا

الاحتلال يمدد اعتقال ناشط مشارك في "أسطول الصمود"

مؤسسات الأسرى: الاحتلال صعد استهدافه للصحفيين بشكل ممنهج

1797 مولوداً جديداً و225 حالة وفاة في قطاع غزة خلال أبريل

قطاع الثروة الحيوانية في غزة... ثلاث سنوات من الركود القسري

كتلة الصحفي: اليوم العالمي لحرية الصحافة يفقد معناه في ظل استهداف الاحتلال

بينهم طفل.. 3 شهداء وجرحى في خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف النار بغزة

"شرطة القرارة" تلقي القبض على لص جوالات بخان يونس

نفت أي تواصل لها مع الاحتلال

الغرف التجارية في غزة تنفي اعتماد الاحتلال تجار جدد

03 مايو 2026 . الساعة 10:50 بتوقيت القدس
...
الغرفة: لا يوجد أي تواصل مباشر أو غير مباشر مع الاحتلال

نفت الغرف التجارية الصناعية الزراعية في قطاع غزة نفياً قاطعاً ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما يسمى "اعتماد تجار من قطاع غزة ضمن نظام المتاك الإسرائيلي عبر الغرف التجارية".

 وأكدت الغرفة في بيان لها، أمس السبت، عدم وجود أي تواصل مباشر أو غير مباشر مع الاحتلال الإسرائيلي، مستغربة نشر مثل هذه المعلومات غير الدقيقة.

وبينت الغرفة أنه لم يصدر عنها أي قوائم أو ترشيحات رسمية بهذا الخصوص، ولم يتم إبلاغها بأي إجراءات جديدة تتعلق به، مشددة على أن آليات إدخال البضائع والحركة التجارية ما زالت تخضع لظروف معقدة وغير شفافة دون أي تغيير جوهري حتى الآن.

ودعت الغرفة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، مجددة تأكيدها على ضرورة فتح المعابر أمام الحركة التجارية بحرية، وإنهاء القيود المفروضة على إدخال البضائع، وتمكين القطاع الخاص من العمل بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز استقرار الأسواق.

المصدر / فلسطين أون لاين
#معبر رفح #الغرفة التجارية #الحصار على غزة #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة