الغرف التجارية في غزة تنفي اعتماد الاحتلال تجار جدد

نفت الغرف التجارية الصناعية الزراعية في قطاع غزة نفياً قاطعاً ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما يسمى "اعتماد تجار من قطاع غزة ضمن نظام المتاك الإسرائيلي عبر الغرف التجارية".

وأكدت الغرفة في بيان لها، أمس السبت، عدم وجود أي تواصل مباشر أو غير مباشر مع الاحتلال الإسرائيلي، مستغربة نشر مثل هذه المعلومات غير الدقيقة.

وبينت الغرفة أنه لم يصدر عنها أي قوائم أو ترشيحات رسمية بهذا الخصوص، ولم يتم إبلاغها بأي إجراءات جديدة تتعلق به، مشددة على أن آليات إدخال البضائع والحركة التجارية ما زالت تخضع لظروف معقدة وغير شفافة دون أي تغيير جوهري حتى الآن.

ودعت الغرفة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، مجددة تأكيدها على ضرورة فتح المعابر أمام الحركة التجارية بحرية، وإنهاء القيود المفروضة على إدخال البضائع، وتمكين القطاع الخاص من العمل بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز استقرار الأسواق.

