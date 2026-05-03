الهلال الأحمر الفلسطيني يواصل الإجلاء الطبي.. 152 مغادرًا في دفعة جديدة

03 مايو 2026 . الساعة 10:38 بتوقيت القدس
الإجلاء الطبي تم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

واصلت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، تنفيذ مهامها الإنسانية في مرافقة المرضى والجرحى خلال سفرهم عبر معبر رفح البري، ضمن عمليات الإجلاء الطبي المنسقة مع منظمة الصحة العالمية، وبالتعاون مع الجهات المختصة.

وأوضحت الجمعية في بيان لها، أنها سخرت سيارات الإسعاف والطواقم الطبية واللوجستية لنقل المسافرين وتأمين وصولهم، في إطار الجهود المتواصلة لتسهيل سفر المرضى والجرحى ومرافقيهم، وتمكينهم من تلقي العلاج خارج قطاع غزة.

وعملت الطواقم على استقبال المسافرين وتجميعهم في مستشفى التأهيل الطبي التابع للجمعية في مدينة خان يونس، تمهيدًا  لاستكمال الإجراءات اللازمة ونقلهم إلى المعبر وفق الترتيبات المعتمدة.

وبلغ إجمالي عدد المغادرين عبر هذه الدفعة 152 مسافرًا، ضمن الجهود الإنسانية المستمرة التي تبذلها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني للتخفيف من معاناة المرضى والمصابين في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#معبر رفح #الهلال الأحمر الفلسطيني #الاحتلال الإسرائيلي #إجلاء مرضى

