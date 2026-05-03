صحة غزة تحذر: 86% من مواد الفحص المخبري رصيدها "صفر"

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، من تفاقم أزمة نقص مواد الفحص المخبري بالمختبرات وبنوك الدم، منبهة إلى أن 86 % من هذه الاحتياجات المخبرية رصيدها صفر.

وأوضحت الصحة، في بيان صحفي، أن مواد فحص غازات الدم نفذت بالكامل في مختبر مستشفى شهداء الأقصى، لافتة إلى أن الكميات المتبقية في المستشفيات الأخرى تكفي لأيام قليلة.

ونبهت إلى أن استمرار النقص في مواد الفحص يُهدد من اجراءات المتابعة الطبية للحالات المرضية، واجراء العمليات، وحالات الطوارئ، والعناية المركزة.

وطالبت الوزارة جميع الجهات المعنية بالتدخل العاجل للإسراع في توفير وإدخال مستلزمات المختبرات وبنوك الدم لقطاع غزة.

