فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شهيد طفل في خان يونس وقصف يطال مناطق متفرقة بقطاع غزة

بينهم صحفية وطفل.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

إغلاق مقر "التنسيق"... خروقات "إسرائيل" تُفشل خطة ترامب

يوم حرية الصحافة... غزة تكتب الحقيقة بدم صحفييها

مائة ضحية منذ مطلع العام.. قتيل بإطلاق نار في شفاعمرو

حرية الصحافة تحت النار… لما الكلمة بتصير تهمة

تأملات في حمل الفكرة وبناء الحياة

الإعلام وصناعة الإدراك في غزة... من نقل الحدث إلى تشكيل الرواية

حماس وسياسة الاغتيالات الإسرائيلية

انخفاض ملموس في درجات الحرارة وفرص لهطول الأمطار

صحة غزة تحذر: 86% من مواد الفحص المخبري رصيدها "صفر"

03 مايو 2026 . الساعة 09:53 بتوقيت القدس
...
نفاد كامل لمواد فحص غازات الدم بمستشفى شهداء الأقصى (أرشيف)

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، من تفاقم أزمة نقص مواد الفحص المخبري بالمختبرات وبنوك الدم، منبهة إلى أن 86 % من هذه الاحتياجات المخبرية رصيدها صفر.

وأوضحت الصحة، في بيان صحفي، أن مواد فحص غازات الدم نفذت بالكامل في مختبر مستشفى شهداء الأقصى، لافتة إلى أن الكميات المتبقية في المستشفيات الأخرى تكفي لأيام قليلة.

ونبهت إلى أن استمرار النقص في مواد الفحص يُهدد من اجراءات المتابعة الطبية للحالات المرضية، واجراء العمليات، وحالات الطوارئ، والعناية المركزة.

وطالبت الوزارة جميع الجهات المعنية بالتدخل العاجل للإسراع في توفير وإدخال مستلزمات المختبرات وبنوك الدم لقطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وزارة الصحة #بنك الدم #المختبرات #الفحص المخبري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة