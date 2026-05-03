بينهم صحفية وطفل.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة استهدفت عدة بلدات ومدن في الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين، بينهم صحفية وطفل.

في محافظة بيت لحم، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفية إسلام عمارنة عقب اقتحام منزلها في مخيم الدهيشة، كما اعتقلت المواطن فايز محمد ربايعة (43 عاماً) من بلدة العبيدية شرقاً. وتزامن ذلك مع اقتحامات طالت بلدات بيت ساحور، وزعترة، والخضر، وتقوع، وبيت فجار، وحرملة، وأبو انجيم.

وفي محافظة جنين، داهمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوباً واعتقلت شابين من منزليهما، فيما اختطفت شابين آخرين من قرية عرانة. أما في رام الله، فقد سجلت المصادر اعتقال الطفل محمد جهاد فرحان (13 عاماً) بعد دهم منزله في قرية كفر مالك، إلى جانب اقتحام بلدة دير جرير.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، وداهمت منازل في بلدتي سعير والشيوخ. كما شملت الاقتحامات بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، وقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، حيث تخلل هذه المداهمات عمليات تفتيش وتخريب في ممتلكات المواطنين.

تأتي هذه الحملة ضمن تصعيد يومي تشنه قوات الاحتلال في مختلف محافظات الضفة، يتخلله مواجهات ميدانية واعتقالات تعسفية تطال كافة فئات المجتمع الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين