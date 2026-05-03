بينهم طفل.. 3 شهداء وجرحى في خروقات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف النار بغزة

استشهد ثلاثة مواطنين، بينهم طفل، الأحد، برصاص وقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار وتصاعد الاعتداءات على مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر محلية بأن الطفل رياض ناجي نمر أبو نمر (15 عاماً) ارتقى متأثراً بإصابته بشظايا قنبلة ألقتها طائرة مسيرة إسرائيلية "كواد كابتر" في منطقة قيزان أبو رشوان جنوبي مدينة خان يونس.

وفي وقت لاحق، استشهد المواطن طارق أكرم الحو، جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه قرب دوار بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، وفق ما أفادت به مصادر طبية، لترتفع حصيلة شهداء القطاع منذ صباح اليوم إلى اثنين.

كما أعلنت مصادر طبية عن استشهاد المواطن أحمد رمضان الهرش متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، بعد ساعات من إصابة مواطنين اثنين جراء إطلاق نار استهدف "شارع الهوجا" داخل المخيم.

وصعّدت قوات الاحتلال من اعتداءاتها في مختلف محافظات القطاع؛ حيث استهدف القصف المدفعي حي التفاح شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال في المناطق الشرقية للمدينة. كما طال القصف بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، والمنطقة الواصلة بين مدينتي خان يونس ورفح جنوباً.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من استشهاد المواطن محمد السيد سليمان سبيتان، الذي ارتقى أمس السبت في استهداف جوي مماثل، في محيط أبراج القسطل شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما استشهد الشاب عمار طلال أحمد أبو شاب بنيران قوات الاحتلال في منطقة السطر الشرقي شمالي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وبلغت حصيلة الشهداء والمصابين منذ وقف اتفاق إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي 831 شهيداً و2,342 مصاباً، إضافة إلى انتشال 767 آخرين.

