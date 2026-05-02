قاآني: اختطاف الاحتلال لـ "أسطول الصمود" مصداق للإرهاب الدولي

02 مايو 2026 . الساعة 21:19 بتوقيت القدس
قائد فيلق القدس في الحرس الإيراني العميد إسماعيل قاآني

أكد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني العميد إسماعيل قاآني أنّ اعتراض واختطاف "أساطيل الصمود" التحرّريين (المطالبين بالحرية) من قبل "المجرمين الصهاينة" هو مصداق للإرهاب الدولي.

وأوضح العميد قاآني، في تصريحات نقلتها قناة الميادين، أنّ حراك وجهود أحرار "الصمود" لكسر الحصار عن شعب غزة المظلوم وإنقاذ الأطفال والنساء الفلسطينيين من "مخالب الصهاينة" يمثّل تصاعداً في نهضة نضال شعوب العالم ضدّ "الدجّالين الصهاينة قتلة الأطفال".

وأشار إلى أنّ "الجرائم الجبانة التي يرتكبها الصهاينة" ستجعل إرادة الأحرار في أنحاء العالم كافة أكثر عزما على كسر الحصار عن شعب غزة المظلوم.

وانطلقت "مهمة ربيع 2026" التابعة للأسطول من جزيرة صقلية الإيطالية، قبل أن تتعرّض القوارب لاعتداء إسرائيلي قبالة جزيرة كريت اليونانية.

وضم الأسطول 345 مشاركا من 39 دولة، فيما احتُجز 21 قارباً، وتمكّن 17 من دخول المياه الإقليمية اليونانية، بينما يواصل 14 قاربا الإبحار نحوها.

وتُعدّ هذه المبادرة الثانية للأسطول، بعد تجربة أيلول/سبتمبر 2025 التي انتهت بهجوم إسرائيلي مماثل واعتقال مئات الناشطين الدوليين.

ويقول المنظمون إن الهدف من وراء ذلك هو كسر الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" على سكان القطاع منذ عام 2007م، وتفاقم الأزمة الإنسانية وتدمير البنية التحتية والخدمات الصحية نتيجة الإبادة الجماعية الإسرائيلية.

المصدر / طهران/ فلسطين أون لاين:
