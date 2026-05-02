شديد يدعو جماهير شعبنا إلى تعزيز آليات مواجهة هجمات المستوطنين

عدّ القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الرحمن شديد، هجمات المستوطنين المتصاعدة ضد البلدات والممتلكات والأهالي في الضفة الغربية، بـ"المنظمة" و"الممنهجة"؛ لتحقيق أطماع استيطانية يهودية.

وأوضح شديد، في تصريح، أن عدوان مليشيات المستوطنين على قرى وبلدات الصفة بالتزامن مع اقتحامات قوات الاحتلال المتواصلة ليلا ونهارا تأتي في إطار العقاب الجماعي وترهيب المواطنين ومحاولة دفعهم نحو التهجير.

وأكد أن ذلك لن يتحقق لحكومة الاحتلال الإرهابية وجماعات المستوطنين المتطرفة، بل سيقابلها شعبنا بالمزيد من الثبات والصمود والتمسك بأرضه والدفاع عن وجوده وحقوقه التي لن يفرط فيها مهما زاد الاحتلال ومليشيات المستوطنين في عدوانهم.

ودعا القيادي في حماس جماهير شعبنا وقواه الحية في القرى والبلدات المستهدفة إلى تعزيز كل سبل المواجهة والحماية والحشد والتكاتف وتوحيد الصفوف للتصدي لاعتداءات المستوطنين، وتعزيز صمود الأهالي في المناطق المتضررة من وحشية المستوطنين.

وكان مستوطنين هاجموا اليوم بلدة سنجل وقرية دير جرير قضاء رام الله، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، واعتدوا على غرف زراعية وسط حراسة مشددة من قبل جيش الاحتلال لتأمين المستوطنين وهجماتهم.

وأدت اعتداءات المستوطنين إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين، حيث سجلت تقارير استشهاد 15 فلسطينيا برصاص المستوطنين واعتداءاتهم منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية أبريل.

ودفع ذلك، الاتحاد الأوروبي للتحذير تكرارا من تدهور الوضع سريعا بالضفة الغربية في ظل التصاعد الحاد في عنف المستوطنين وتدمير المنازل والممتلكات الفلسطينية.

