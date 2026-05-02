حماس تندد بالتنكيل بنشطاء "أسطول الصمود" وتطالب بملاحقة الاحتلال دولياً

نددت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بـ "التنكيل والاعتداءات الجسدية" التي تعرض لها نشطاء أسطول الصمود العالمي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي قبيل إطلاق سراحهم.

وقالت حماس في بيان لها، السبت، إن ذلك دليل آخر على حجم الجريمة و"الانحطاط الأخلاقي" لكيان الاحتلال الفاشي، ومحاولة مفلسة لترهيب وثني النشطاء عن مواصلة رسالتهم الإنسانية في دعم الشعب الفلسطيني المحاصر.

وطالبت، المنظمات الحقوقية حول العالم بضرورة توثيق الانتهاكات "الوحشية" التي تعرض لها النشطاء، تمهيداً لرفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم الدولية المختصة، لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد أسطول الصمود، وعدم إفلاتهم من العقاب.

ودعت حماس، أحرار العالم إلى تكثيف الحراك التضامني مع الشعب الفلسطيني، والاستمرار في محاولات كسر الحصار وفضح جرائم الاحتلال ضد شعبنا والإنسانية.

وجددت في نهاية البيان، اعتزازها بالنشطاء الدوليين على إصرارهم على مواصلة جهودهم الإنسانية لكسر الحصار عن غزة، رغم تهديدات وإرهاب الاحتلال الإسرائيلي.

وتعرض نشطاء أسطول الصمود العالمي، لضربات بالهراوات وعمليات تنكيل استمرت لساعات، عقب قمع قوات البحرية الإسرائيلية الأسطول في عرض المياه الدولية؛ حيث اعترضت القوارب المتجهة لكسر حصار غزة، وسيطرت عليها بالقوة قبل اقتياد مئات الناشطين الدوليين إلى مراكز التحقيق.

وأسفرت الاعتداءات عن إصابة 31 ناشطًا دوليًا بجروح شملت كسورًا ورضوضًا نتيجة الضرب المبرح والركل من قبل جنود الاحتلال. بينما احتجز 175 آخرين من جنسيات مختلفة، بالإضافة للاستيلاء على 21 قاربًا للأسطول.

وكشفت شهادات الناشطين المفرج عنهم عن انتهاكات قاسية وممنهجة استمرت لنحو 40 ساعة، شملت حرمانهم من الطعام والماء الكافي طوال فترة الاحتجاز. ووثقت اللجوء إلى استخدام العنف الجسدي المفرط.

وأجبر جنود الاحتلال الناشطين على النوم فوق أرضيات مبللة بالماء عمدًا لمنعهم من الراحة، وهو ما تسبب بمضاعفة معاناة المصابين الذين يعانون أصلًا من كسور ورضوض نتيجة الاعتداء.

المصدر / فلسطين أون لاين