بينهم طفل ومسنة.. إصابات في سلسلة هجمات للمستوطنين بالضفة

شهدت محافظات الضفة الغربية المحتلة، السبت، موجةً مسعورة من اعتداءات المستوطنين التي استهدفت المواطنين في ممتلكاتهم، ما أسفر عن وقوع ثماني إصابات في صفوف المدنيين، بينهم طفل وسيدتان ومسنة.

وتوزعت هجمات المستوطنين المنظمة —التي جرت تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال— على مناطق نابلس والخليل والأغوار وأريحا، واستُخدم فيها الرصاص الحي والضرب المبرح وغاز الفلفل، في تصعيد ميداني خطير يستهدف ترهيب السكان وتشريدهم من أراضيهم.

ففي بلدة جالود جنوب نابلس، أصيب ثلاثة مواطنين جراء هجوم شنه مستوطنون على البلدة، حيث جرى نقلهم إلى مركز طبي في بلدة قبلان لتلقي العلاج.

ويأتي هذا الاعتداء بعد أيام من هجوم مماثل نفذه مستوطنون على منازل المواطنين في منطقة "الظهر" بالبلدة، ما أدى حينها إلى اندلاع مواجهات عقب تصدي الأهالي لهم.

وفي منطقة جبل جالس شرق مدينة الخليل، أصيب أربعة مواطنين، بينهم سيدتان، إثر اعتداء مستوطنين عليهم بالضرب.

وقال المواطن راشد الزرو التميمي، إن طواقم الهلال الأحمر نقلت ثلاث إصابات إلى مستشفى الخليل الحكومي، وهم: رامي راشد الزرو التميمي، وشقيقه رمزي، والمسنة أم حامد الزرو التميمي (71 عامًا)، فيما تلقت المواطنة عبير الزرو التميمي العلاج ميدانيًا.

وأضاف أن مستوطنين مسلحين، وبحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا منازل المواطنين بأعداد كبيرة، وحاولوا اقتحام أراضيهم، إلا أن الأهالي تصدوا لهم.

وأشار إلى أن سكان منطقة جبل جالس يتعرضون بشكل متكرر لاعتداءات من مستوطني مستوطنة "حفات جال" المقامة بمحاذاة المنطقة.

وفي الأغوار الشمالية، أصيب طفل بعد أن هاجم مستوطنون المواطنين في خربة الحديدية، ورشوهم بغاز الفلفل، وفق ما أفاد به الناشط الحقوقي عارف دراغمة.

كما هاجم مستوطنون منطقة عرب الكعابنة شمال مدينة أريحا، حيث اقتحموا المنطقة وألقوا الحجارة صوب مساكن المواطنين، وأتلفوا "بالات" قش، دون تسجيل إصابات، بحسب منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو.

وفي جنوب الخليل، أطلق مستوطن من مستوطنة "حجاي" الرصاص الحي تجاه المواطنين في منطقة العابد بقرية الطبقة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

