إصابات ثلاثة مواطنين بينهم مسنة باعتداءات مستوطنين في الخليل

أُصيب ثلاثة مواطنين، بينهم سيدة مسنّة، السبت، جراء اعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها عمليات تخريب وتجريف للأراضي الزراعية ومهاجمة للمنازل والممتلكات، وسط حماية قوات الاحتلال.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع 3 إصابات في منطقة جبل جالس شرق الخليل، بينهم سيدة تبلغ من العمر 71 عامًا، جرى نقلهم إلى المستشفى، عقب تعرضهم لاعتداء مباشر من المستوطنين.

وفي الخليل أيضًا، هاجم مستوطنون أراضي زراعية في مناطق متفرقة، وقاموا بتدمير ممتلكات واقتلاع عشرات الأشجار، كما اعتدوا على أراضي المواطنين في خربة "رجوم إعلي" بمسافر يطا جنوب المدينة.

وفي سياق متصل، قالت جمعية الهلال الأحمر إن طواقمها في سلفيت تعاملت مع 3 إصابات نتيجة اعتداء مستوطنين في بلدة جالود، في وقت أقدم فيه المستوطنون، تحت حماية جيش الاحتلال، على إطلاق مواشيهم في حقول الزيتون، ما أدى إلى تدمير نحو 30 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن محمود إبراهيم العدرة.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، والتي تستهدف بشكل متكرر المزارعين ورعاة الأغنام وممتلكاتهم، وسط مطالبات فلسطينية بتدخل دولي عاجل لوقف هذه الاعتداءات المتكررة وحماية المدنيين.

