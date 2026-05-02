صحة الاحتلال: إصابات الجبهة الشمالية بنيران حزب الله ترتفع إلى 8564

02 مايو 2026 . الساعة 12:18 بتوقيت القدس
نقل جندي إسرائيلي مصاب في الميدان (أرشيف)

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن عدد الإصابات بنيران حزب الله التي وصلت إلى المستشفيات منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/فبراير الماضي وحتى منتصف ليل الأول من أيار/مايو الحالي بلغ 8,564 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر السبت، ونشرته منصات عبرية، أنها سجلت 15 إصابة جديدة أمس الجمعة، مشيرة إلى أن الإصابات المسجلة من الجبهة الشمالية فقط، منذ وقف إطلاق النار مع إيران في 8 نيسان/أبريل الماضي، وصلت إلى 663 إصابة.

وأضافت أن عدد الإصابات التي تم تسجيلها منذ بدء الهدنة المؤقتة مع لبنان بلغ 245 إصابة، في وقت تواصل فيه الطواقم الطبية التعامل مع الحالات الناجمة عن المواجهات المتفرقة في مناطق مختلفة.

وتشهد الجبهة الشمالية مع جنوب لبنان تصاعدًا في الهجمات التي تُنفذ عبر مسيّرات يطلقها حزب الله باتجاه مواقع وجنود جيش الاحتلال، ردا على خروقات العدو لوقف إطلاق النار منذ اليوم الأول لإعلانه، في وقت تشير فيه تقارير عبرية إلى أن هذا الواقع تحوّل إلى ما يشبه "الكابوس الميداني" الذي يلاحق قوات الاحتلال، وسط عجز المؤسسة العسكرية عن إيجاد حلول ناجعة لمواجهة هذا التهديد.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حزب الله #حكومة الاحتلال #إصابات #الجبهة الشمالية

