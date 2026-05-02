إدارة ترامب توافق على مبيعات عسكرية بـ 8.6 مليار دولار لـ"إسرائيل" ودول خليجية

تجاوزت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءات مراجعة في الكونغرس للموافقة على مبيعات عسكرية تتجاوز قيمتها الإجمالية 8.6 مليار دولار لحلفاء في الشرق الأوسط، هم قطر والكويت والإمارات إضافة إلى "إسرائيل".

وأعلنت ‌وزارة الخارجية الأمريكية عن هذه المبيعات مع مرور تسعة أسابيع على بدء الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة و"إسرائيل" ضد إيران، وبعد أكثر من ثلاثة أسابيع من دخول وقف هش لإطلاق النار في حرب إيران حيز التنفيذ.

وقالت وزارة الخارجية إن الوزير ماركو روبيو خلص إلى وجود حالة طوارئ تستدعي إتمام المبيعات إلى تلك الدول على الفور، ولذلك أعفى هذه الصفقات من متطلبات مراجعة الكونغرس.

وذكرت الوزارة أنها وافقت على مبيعات عسكرية لقطر تشمل خدمات تجديد منظومة باتريوت للدفاع الجوي والصاروخي بقيمة 4.01 مليار دولار، وأنظمة أدفانسد بريسيجن كيل ويبون سيستمز بقيمة 992.4 مليون دولار.

كما وافقت الوزارة على بيع منظومة قيادة قتالية متكاملة للكويت بقيمة 2.5 مليار دولار، وبيع أنظمة أدفانسد بريسيجن كيل ويبون سيستمز لـ"إسرائيل" بقيمة 992.4 مليون دولار.

ووافقت الوزارة أيضا على بيع أنظمة أدفانسد بريسيجن كيل ويبون سيستمز إلى الإمارات مقابل 147.6 مليون دولار.

وبدأت الولايات المتحدة و"إسرائيل" هجماتهما على إيران في 28 شباط/ فبراير. وردت طهران بشن هجمات على "إسرائيل" ودول خليجية تستضيف قواعد أمريكية. وأدت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران والضربات الإسرائيلية في لبنان إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين.

وقالت الوزارة إن المتعاقد الرئيسي في صفقات أنظمة أدفانسد بريسيجن مع قطر والإمارات و"إسرائيل" هو بي إيه إي ‌سيستمز.

وأضافت أن آر تي إكس ولوكهيد مارتن هما المتعاقدان الرئيسيان في صفقة منظومة القيادة القتالية المتكاملة للكويت وصفقة تجديد منظومة باتريوت لقطر. أما ‌شركة نورثروب جرومان فهي مقاول رئيسي أيضا في الصفقة الكويتية.

وتواجه واشنطن تدقيقا منذ سنوات فيما يتعلق بعلاقاتها العسكرية مع الكويت والإمارات وقطر بسبب سجلات حقوق الإنسان في تلك الدول، والتي يقول ناشطون ‌حقوقيون إنها تشمل قيودا وانتهاكات بحق الأقليات والصحافيين وأصوات المعارضة ومجتمع الميم والعمال.

وتنفي تلك الدول دعمها أو ضلوعها في انتهاكات حقوقية داخل أراضيها.

كما يخضع الدعم الأمريكي لـ"إسرائيل" للتدقيق من جانب خبراء حقوقيين، لا سيما بسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة الذي أسفر عن استشهاد عشرات الآلاف وتسبب في أزمة جوع وأدى إلى صدور تقييمات من باحثين ولجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بوجود إبادة جماعية.

