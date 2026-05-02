الأرصاد الجوية: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الجو، السبت، صافياً إلى غائم جزئي حارا نسبياً إلى حار وجافا، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل يكون الجو دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأحد يكون الجو غائماً جزئياً ومغبرا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات الليل يصبح الجو باردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل مع هبات قوية أحيانا وتكون مثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أم الإثنين تتأثر البلاد بكتلة هوائية باردة نسبياً لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض آخر ملموس على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا وتكون مثيرة للغبار، والبحر مائج .

ويستمر الثلاثاء تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الباردة نسبياً لذا يستمر الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبياً خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا وتكون مثيرة للغبار، والبحر مائج .

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر زيادة تركيز الغبار في الجو خاصة يوم الأحد، والانخفاض الحاد في درجات الحرارة خاصة يوم الاثنين، وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار .

المصدر / فلسطين أون لاين