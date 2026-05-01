السعودية تستقبل أولى رحلات حجاج هذا العام

أكدت المملكة العربية السعودية جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن لأداء فريضة الحج لهذا العام 1447هـ.

وأفادت المديرية العامة للجوازات في المملكة السعودية بأنها تعمل لتسهيل إجراءات الحجاج بتسخير إمكاناتها كافة من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية (الجوية والبرية والبحرية)، بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات ضيوف الرحمن.

وذكرت أن جوازات مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، استقبلت أولى رحلات ضيوف الرحمن من جمهورية الصومال الفيدرالية القادمين لأداء فريضة الحج لهذا العام، وأنهت إجراءاتهم بيسر وطمأنينة.

