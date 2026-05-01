الاحتلال يستولي على قطعة أرض ومستوطنون يحرقون مركبة وحفارًا جنوب الخليل

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، على قطعة أرض في قرية خرسا، وأحرق مستعمرون مركبة وحفار في مسافر يطا جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أخطرت باستيلائها ووضع اليد بأمر عسكري على قطعة الأرض المقابلة للبرج العسكري المقام على مثلث قرية خرسا جنوب الخليل، والتي تعود ملكيتها لعائلة الشحاتيت.

وفي مسافر يطا، أفاد الناشط أسامة مخامرة، بأن مستوطنون من مستوطنة سوسيا، هاجموا المواطن أحمد الدعاجنة بالحجارة، وأحرقوا مركبته وحفارا، بعد أن منعوه بالقوة من الوصول والعمل في منزله قيد الإنشاء في واد الرخيم قرب سوسيا.

وفي السياق ذاته، أغلق مستوطنون مسلحون الطريق الرابط بين منطقة إشكاره وخلة الحمص جنوب يطا، المؤدية الى مدرسة فلسطين الأساسية بالسواتر الترابية، ومنعوا تنقل المواطنين.

