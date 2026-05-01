إصابات برصاص الاحتلال واعتداءات للمستوطنين في الضفة

أُصيب ثلاثة مواطنين، ليلة الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، في وقت أصيب فيه شابان جراء اعتداء نفذه مستعمرون شرق مدينة طوباس، شمالي الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه ثلاثة مواطنين أثناء محاولتهم اجتياز جدار الفصل والتوسع العنصري، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة. وأضافت أنه جرى نقل المصابين إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، أصيب شابان، الجمعة، جراء اعتداء نفذه مستعمرون في منطقة عقبة تياسير شرق طوباس.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر في طوباس أن طواقمها تعاملت مع إصابتين نتيجة الضرب المبرح من قبل مستوطنين، حيث جرى تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، سواء عبر إطلاق النار أو اعتداءات المستوطنين، ما يزيد من حدة التوتر في المنطقة.

