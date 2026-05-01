حراس الأقصى يُحبطون محاولة مستوطنين إدخال "قربان" عبر باب حطة

أحبط حراس المسجد الأقصى، الجمعة، محاولة مجموعة من المستوطنين اقتحام المسجد عبر باب حطة، وهم يحملون قربانا حيا في محاولة لإدخاله إلى باحاته، تزامنا مع ما يسمى "عيد الفصح الثاني".

وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين تمكنوا من اجتياز الحاجز الحديدي الأول الذي وضعته شرطة الاحتلال عند مدخل رواق باب حطة، قبل أن يتدخل حراس الأقصى ويغلقوا الباب فور اقترابهم، ما حال دون دخولهم إلى ساحات المسجد.

وتأتي هذه المحاولة في سياق مساعٍ متواصلة من قبل جماعات “الهيكل” المتطرفة لفرض وقائع جديدة داخل الأقصى، من خلال إدخال القرابين الحيوانية وذبحها داخل باحاته.

ويُشار إلى أن منظمات “الهيكل” كانت قد نجحت في إدخال قربان حيواني إلى داخل المسجد الأقصى لبضع دقائق خلال المناسبة ذاتها العام الماضي، قبل أن يتصدى لهم المرابطون وحراس المسجد ويجبروهم على الخروج.

المصدر / فلسطين أون لاين