رغم وقف إطلاق النار.. قصف إسرائيلي يستهدف مناطق في غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، خروقاته المتصاعدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات العسكرية والزوارق الحربية، استهدف مناطق متفرقة في رفح وخان يونس وساحل مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قصفت بالمدفعية مناطق شمال غربي مدينة رفح جنوب القطاع، الليلة الماضية، قبل أن يتجدد القصف فجرًا في المنطقة ذاتها، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات الحربية والاستطلاعية في أجواء القطاع.

وفي خان يونس، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار والقذائف في بحر المدينة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية المتمركزة شرقي المدينة، حيث استهدفت مناطق شرق خان يونس برشقات متواصلة من الرصاص.

كما تجدد إطلاق النار من الآليات العسكرية شرق بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، في إطار اعتداءات ميدانية متواصلة تطال المناطق الشرقية والحدودية، وتحدّ من حركة المواطنين وتفاقم معاناتهم اليومية.

وفي مدينة غزة، أطلقت الزوارق الحربية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه الساحل، في تصعيد جديد يضاف إلى سلسلة الخروقات المتكررة، رغم مرور 204 أيام على سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب المعطيات الميدانية، أسفرت خروقات الاحتلال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن استشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة في مناطق متفرقة من القطاع.

وفي السياق، رصد المكتب الإعلامي الحكومي 377 خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار خلال شهر أبريل الماضي، أسفرت عن استشهاد 111 مواطنًا وإصابة 376 آخرين.

كما تشير بيانات وزارة الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع إجمالي ضحايا هذه الخروقات منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى 824 شهيدًا و2316 جريحًا، في ظل استمرار الانتهاكات الميدانية.

