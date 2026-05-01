تقرير إسرائيلي: حزب الله يمتلك آلاف الطائرات الانتحارية رخيصة الثمن

كشفت القناة 13 الإسرائيلية في تقرير لها عن امتلاك "حزب الله" اللبناني لآلاف الطائرات الانتحارية بدون طيار، مسلطةً الضوء على التحديات الأمنية والاقتصادية التي تفرضها هذه الترسانة.

وأشارت القناة إلى أن هذه الطائرات تعتمد على أبسط وأرخص النماذج المتاحة في الأسواق، والتي يمكن الحصول عليها بسهولة.





ومنذ الثاني من مارس/آذار الجاري، تشن "إسرائيل" عدوانًا جويًا واسعًا على لبنان، ما أدى إلى سقوط نحو 1400 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح، بالتزامن مع تنفيذ توغلات برية.

في المقابل، يخوض "حزب الله" مواجهات عنيفة مع القوات المتوغلة في جنوب لبنان، معلنًا إيقاع ما لا يقل عن 11 قتيلًا وعشرات الجرحى في صفوفها.

كما ويستخدم حزب الله منذ اندلاع المواجهة العسكرية تكتيكات ميدانية عدة، أبرزها الطائرات بدون طيار، والتي أسفرت عن تشتيت خطط الاحتلال في الميدان، عوضا عن تحقيق إصابات مباشرة في قواته ما بين قتيل وجريح.

