فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصرف الصحي يُفاقم معاناة الغزّيين ويُنذر بمخاطر صحية وبيئية

معطيات: 57 شهيدًا بالضفة والقدس المحتلتين منذ بداية العام

وزارة العمل تكشف أرقام "صادمة" حول البطالة والفقر في غزَّة

نادي الأسير: ملامح الصحفي السمودي تعكس سياسة التجويع والتعذيب في سجون الاحتلال

أمّ عاجزة أمام جراح صغيرتيها… الحرب تسلب طفولتهما وتثقل قلبها

الاحتلال يفرج عن الصحفي علي سمودي من جنين

خريطة للشهداء تحت الأنقاض... مشروع وطنيّ تفاعليّ يوثِّق المأساة في غزَّة

إسقاط مسيّرة إسرائيلية في لبنان بصاروخ أرض – جو

المكتب الحكوميُّ: 111 شهيداً في 377 خرقاً لاتِّفاق غزَّة خلال إبريل

خروقاتٌ تحصد أرواحًا جديدة.. شهداء بقصف الاحتلال على وسط قطاع غزة

30 ابريل 2026 . الساعة 16:25 بتوقيت القدس
صورة أرشيفية

تمكن حزب الله اللبناني من إسقاط مسيرة إسرائيلية عبر صاروخ أرض – جو في سماء مدينة النبطية جنوب البلاد.

وأفاد حزب الله، في بلاغ عسكري، اليوم الخميس، بأن مقاتليه تمكنوا من إسقاط مسيرة عسكرية إسرائيلية من نوع "هرمز 450 - زیك" في أجواء مدينة النبطية بصاروخ أرض جو.

واعترفت وسائل إعلام عبرية بإسقاط حزب الله الطائرة المسيرة في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن طائرة بدون طيار تابعة للجيش أسقطت قبل وقت قصير في جنوب لبنان، نتيجة إطلاق صاروخ أرض–جو باتجاهها ما أدى إلى فقدانها.

وفي 17 نيسان/أبريل الجاري بدأت هدنة بين (إسرائيل) ولبنان لمدة 10 أيام جرى تمديدها حتى 17 أيار/مايو المقبل، غير أن الاحتلال يواصل خرقها يوميا عبر قصف دموي وتفجير واسع لمنازل في عشرات القرى بجنوب لبنان.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين:
#إسرائيل #حزب الله #لبنان #مسيرة إسرائيلية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة