إسقاط مسيّرة إسرائيلية في لبنان بصاروخ أرض – جو

تمكن حزب الله اللبناني من إسقاط مسيرة إسرائيلية عبر صاروخ أرض – جو في سماء مدينة النبطية جنوب البلاد.

وأفاد حزب الله، في بلاغ عسكري، اليوم الخميس، بأن مقاتليه تمكنوا من إسقاط مسيرة عسكرية إسرائيلية من نوع "هرمز 450 - زیك" في أجواء مدينة النبطية بصاروخ أرض جو.

واعترفت وسائل إعلام عبرية بإسقاط حزب الله الطائرة المسيرة في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن طائرة بدون طيار تابعة للجيش أسقطت قبل وقت قصير في جنوب لبنان، نتيجة إطلاق صاروخ أرض–جو باتجاهها ما أدى إلى فقدانها.

وفي 17 نيسان/أبريل الجاري بدأت هدنة بين (إسرائيل) ولبنان لمدة 10 أيام جرى تمديدها حتى 17 أيار/مايو المقبل، غير أن الاحتلال يواصل خرقها يوميا عبر قصف دموي وتفجير واسع لمنازل في عشرات القرى بجنوب لبنان.

المصدر / وكالات/ فلسطين أون لاين: