انفجار مسيّرة لحزب الله يوقع 12 جندياً إسرائيلياً في الجليل الأعلى

أصيب 12 جنديًا إسرائيليًا، جراء انفجار طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها حزب الله في شمال فلسطين المحتلة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

وأوضحت المصادر الإسرائيلية، الخميس، أن الانفجار وقع في منطقة الجليل الأعلى، حيث جرى نقل الجنود المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وفي سياق متصل، كان جيش الاحتلال قد أعلن، الأحد الماضي، مقتل الرقيب عيدان فوكس خلال هجوم نفّذه حزب الله باستخدام طائرات مسيّرة مفخخة في جنوب لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال أنه يجري فحصاً لمعرفة ما إذا كانت الطائرة المسيّرة المفخخة التي انفجرت مزوّدة بكابل ألياف بصرية، وهو النوع الذي يواجه صعوبة في اعتراضه خلال هجمات حزب الله في جنوب لبنان خلال الأسابيع الأخيرة.

ووفق رواية مصادر الاحتلال العبرية فإن هذه هي المرة الأولى التي تعبر فيها طائرة مسيرة من هذا النوع الحدود مع "إسرائيل" وتضرب هدفًا في الداخل المحتل.

وأشعلت الطائرة المسيرة الهجومية النيران في المدرعة الإسرائيلية المستهدفة، كما أدت إلى انفجار عدة ذخائر كانت في المكان أيضا ذاته.

المصدر / فلسطين أون لاين