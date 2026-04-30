824 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة

فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

30 ابريل 2026 . الساعة 13:23 بتوقيت القدس
وداع شهداء ارتقوا في قصف الاحتلال على غزة

أصدرت وزارة الصحة في غزة، يوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الصحة في بيان وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، إن شهيدان -منهم شهيد جرى انتشاله- و8 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزة، بلغ  إجمالي عدد الشهداء 824 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2،316، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 764 شهيدًا.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية في غزة إلى 72,601 شهداء، و172,419 إصابة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لافتة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة