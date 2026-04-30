بينهم أسرى محررون.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها عمليات تفتيش للمنازل واعتقالات طالت أكثر من 25 مواطنًا، بينهم أسرى محررون، وتركزت في الخليل ونابلس.

ففي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب المدينة، ونفذت حملة اعتقالات واسعة طالت عددًا من المواطنين، وهم: إياد عطية فرج الله، وإيهاب نبيل أبو جحيشة، وبسام العسود، وعلي عايد أبو جحيشة، وأحمد اطميزة، وخطاب أبو جحيشة والأستاذ إبراهيم أبو جحيشة ونجله صهيب أبو جحيشة، ومحمد صوايفة، وإبراهيم محمد صوايفة.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الحفيظ أبو مسلم من مخيم بلاطة، كما اعتقلت الأشقاء وائل القوقا، ونائل القوقا، ورائد القوقا، إلى جانب اعتقال الشاب زيد الفاخوري من منطقة كروم عاشور.

وفي قرية تلفيت جنوب المدينة، اعتقلت قوات الاحتلال كلًا من: حسين خميس أبو غازي، وسالم ناجح مسلم، وحازم جواد عواد.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير واعتقلت الشابين كفاح فارس نعسان، ويزيد ركاد أبو عليا، كما اعتقلت الشاب يزيد محمود أبو دية من بلدة بيرزيت.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أشرف أبو يابس من مخيم الدهيشة.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الفتى عمر ماضي، والشاب مراد نوفل، إضافة إلى الشاب محمد عمر دويكات.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب براء عكاشة من ضاحية ذنابة.

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن استمرار حملات الاعتقال الواسعة، خاصة في محافظتي الخليل ونابلس، يعكس تصعيدًا واضحًا في سياسة العقاب الجماعي، إلى جانب استهداف الأسرى المحررين وعائلات كاملة، في إطار نهج ممنهج لتوسيع دائرة القمع والتنكيل بالمواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين