إصابة مواطن ونجله باعتداء مستوطنين في الأغوار الشمالية

أصيب مواطن ونجله، يوم الخميس، باعتداء مستوطنين عليهما في الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية بإصابة ساطي عليان دراغمة نتيجة ضربه على الرأس، ونجله أيمن برضوض في جسمه نتيجة اعتداء مستوطنين عليهما في عين الحلوة بالأغوار الشمالية.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، سُجلت 1819 اعتداء خلال مارس/ آذار الماضي، بينها 1322 نفذتها القوات الإسرائيلية و497 نفذها مستوطنون.

ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة عن استشهاد ما لا يقل عن 1154 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين