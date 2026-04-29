إصابة راهبة في القدس باعتداء نفذه مستوطن متطرف

أصيبت راهبة مسيحية، الأربعاء، جراء اعتداء نفذه مستوطنون إسرائيليون في مدينة القدس المحتلة.

وقالت منظمة "البيدر" الحقوقية، إن راهبة مسيحية تعرضت لاعتداء من قبل مستوطن إسرائيلي في أحد أحياء المدينة، ما أدى إلى إصابتها ووقوع حالة من التوتر في المكان.

وأوضحت المنظمة أن الحادثة تأتي في سياق تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين في القدس ومحيطها، في ظل استمرار الاعتداءات التي تستهدف السكان الفلسطينيين ومقدساتهم.

وتتخذ الاعتداءات التي ينفذها جنود الاحتلال والمستوطنون المتطرفون في القدس منحى تصاعديًا، حيث تتداخل الأدوار في التضييق على الوجود الفلسطيني والمسيحي في المدينة.

وبينما تفرض قوات الاحتلال إجراءات عسكرية تشمل الحواجز والقيود على حركة المصلين نحو كنيسة القيامة والمسجد الأقصى، يعمل المستوطنون على تنفيذ اعتداءات ميدانية مباشرة، تشمل البصق على رجال الدين، والاعتداء على الحجاج، وتخريب الممتلكات الكنسية والمقابر التاريخية.

وتشير هذه الممارسات، بحسب معطيات حقوقية، إلى نمط متصاعد من الانتهاكات التي تستهدف تغيير الواقع الديمغرافي والحضاري في القدس، عبر سياسة تهدف إلى الضغط على السكان الأصليين، في ظل حالة إفلات من العقاب توفر غطاءً لهذه الاعتداءات.

المصدر / فلسطين أون لاين