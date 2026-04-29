رايتس ووتش": "إسرائيل" تعتزم ارتكاب جريمة حرب في الجولان

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الأربعاء، من أن "إسرائيل" تعتزم "ارتكاب جريمة حرب" في هضبة الجولان السورية المحتلة.

المنظمة علقت بذلك على إقرار مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في 17 أبريل/ نيسان الجاري، خطة بـ334 مليون دولار لنقل آلاف الإسرائيليين إلى الجولان، الذي تحتل "تل أبيب" معظم مساحته منذ عام 1967.

وقالت هبة زيادين باحثة أولى في شؤون سوريا لدى المنظمة، في بيان، إن "مجلس الوزراء الإسرائيلي خصص أموالا عامة لارتكاب جريمة حرب في سوريا".

وأضافت أن ذلك يأتي "في وقت يعمل فيه على تسريع التوسّع الاستيطاني في الضفة الغربية، إلى جانب استمرار الإفلات من العقاب على العنف ضد الفلسطينيين هناك".

وشددت على أن "النقل الدائم للسكان إلى الأراضي السورية ينتهك المعايير الدولية، وله تداعيات خطيرة على السوريين المهجرين منذ فترة طويلة".

المنظمة دعت كلا من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والدول الأخرى "ذات النفوذ" إلى تعليق اتفاقياتها التجارية مع "إسرائيل".

كما دعتها إلى فرض حظر على التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، بحيث ينطبق على الجولان السوري المحتل بالإضافة إلى الضفة الغربية.

