الاحتلال يجبر شقيقين في القدس على هدم محليهما ذاتياً

29 ابريل 2026 . الساعة 14:04 بتوقيت القدس
صورة أرشيفية

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، شقيقين مقدسيين على هدم محليهما التجاريين ذاتياً في حيّ البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، في بيان له، الأربعاء، بأن الشقيقين المقدسيان طارق وفادي الرجبي اضطرّا لهدم محليهما ذاتيًا، رغم رفضهما السابق لذلك.

وأوضح المركز أن المحلّين مبنيّان منذ عام 2015، ويعتاش منهما 10 أفراد، وتبلغ مساحة كلّ منهما 30 مترًا مربعًا، ويقعان في حيّ البستان.

وقال نضال الرجبي، شقيق طارق وفادي، إن "القرار يقضي بهدم المحلّين، لكن البلدية أبلغتهما أنها ستهدم كل شيء، حتى العمارة السكنية، رغم أن أمر الهدم لا يشملها".

وأضاف: "توجّهتُ إلى المحامي وطلبتُ الهدم الذاتي، رغم رفضي له، لكننا أُجبرنا عليه حتى لا تهدم البلدية كل شيء".

ويُجبر "الهدم الذاتي" أصحاب المنازل والمباني على تنفيذ قرارات الهدم بأيديهم، تفاديًا لتحمّل تكاليف الهدم التي تفرضها بلدية الاحتلال في حال تنفيذه بآلياتها، إضافة إلى تجنب تراكم الغرامات أو وقوع أضرار في المنازل المجاورة.

وغالبًا ما تلجأ العائلات المقدسية إلى هذا الخيار القاسي بعد سنوات من الإجراءات القضائية، باعتباره السبيل الوحيد لتقليل الخسائر، رغم ما يحمله من أعباء إنسانية ونفسية شديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
