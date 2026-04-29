كاتس يفرض عقوبات على منظمات مشاركة في “أسطول الصمود” لكسر حصار غزة

29 ابريل 2026 . الساعة 14:02 بتوقيت القدس
يضم الأسطول أكثر من 100 سفينة ونحو 1000 مشارك

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس قرر فرض عقوبات على منظمات دولية ممولة ومشاركة في "أسطول الصمود العالمي" الهادف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وبحسب الهيئة، فإن القرار يأتي في إطار الإجراءات الإسرائيلية للتعامل مع التحركات البحرية المرتبطة بمحاولات الوصول إلى القطاع، والتي تعتبرها "إسرائيل" نشاطاً يستهدف سياساتها الأمنية في البحر المتوسط.

ولم تُكشف تفاصيل العقوبات أو طبيعتها بشكل رسمي، فيما تتواصل المتابعة الإسرائيلية للتحركات المرتبطة بالأسطول الذي يشارك فيه ناشطون ومنظمات دولية.

وانطلقت "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى قطاع غزة من تركيا وإسبانيا وإيطاليا، ويضم أكثر من 100 سفينة ونحو 1000 مشارك.

ويتواجد الأسطول حاليًا في منطقة كريت، ومن المتوقع وصوله إليها نهاية الأسبوع، وعلى متنه مواطنون من عشرات الدول.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حصار غزة #عقوبات #كاتس #أسطول الصمود

