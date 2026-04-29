محافظ بنك "إسرائيل": تكلفة الحرب منذ 7 أكتوبر بلغت 405 مليارات شيكل

قال محافظ بنك "إسرائيل" إن إجمالي تكاليف الحرب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بلغ نحو 405 مليارات شيكل، في أحدث تقدير رسمي لحجم العبء المالي الناتج عن الحرب.

وأوضح المحافظ أن هذه الكلفة تشمل النفقات العسكرية المباشرة، والإنفاق على الجبهة الداخلية، إلى جانب التبعات الاقتصادية غير المباشرة التي أثرت على النمو والاستثمار وسوق العمل في "إسرائيل".

وتأتي هذه التقديرات في ظل استمرار الحرب وتوسع تداعياتها الاقتصادية، حيث تواجه المالية العامة الإسرائيلية ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع الإنفاق الدفاعي وتراجع بعض الأنشطة الاقتصادية الحيوية.

ومنذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، تشهد "إسرائيل" زيادة غير مسبوقة في ميزان الإنفاق العسكري والأمني، وسط تحذيرات اقتصادية من اتساع العجز وارتفاع الدين العام.

المصدر / فلسطين أون لاين + مواقع عبرية