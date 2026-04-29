طهران تتوعد بحرق السفن الأمريكية إذا ارتكبت واشنطن "أي خطأ"

أكد المساعد السياسي لقائد بحرية حرس الثورة في إيران محمد أكبر زاده، أنّ طهران "ستكشف عن قدرات بحرية جديدة إذا ارتكبت واشنطن خطأ آخر".

وأوضح أكبر زاده أنّ "بحرية حرس الثورة الإسلامية في إيران ستكشف عن قدراتها الجديدة بما في ذلك تقنية الاستهداف الذكي".

وقال أكبر زاده إنّ "السفن الحربية الأميركية العملاقة ستحرق وستخرج عن الخدمة إذا شُنّ أيّ عدوان على إيران".

وتابع: "سيجري تفعيل باقي أدوات القوة لدى محور المقاومة رداً على أي شرارة أميركية أخرى".

ولأكثر من مرّة استهدفت القوات الإيرانية مجموعة حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" في شمال المحيط الهندي ضمن عملية "الوعد الصادق 4".

وأمس الثلاثاء، شدّد مساعد وزير الدفاع الإيراني لشؤون تطوير الإدارة والتخطيط الاستراتيجي، العميد رضا طلايي، على أهمية مواصلة المسيرة القوية للقوات المسلّحة، مؤكّداً استعداد بلاده لمشاركة قدراتها الدفاعية مع الدول المستقلة.

