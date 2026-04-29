"إعلام الأسرى": الاحتلال يواصل حرمان الأسيرات من أبسط حقوقهنَّ الأساسية

أفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن إدارة سجون الاحتلال تواصل انتهاكاتها بحق الأسيرات عبر حرمانهن من أبسط الحقوق الأساسية وعلى رأسها عدم توفير الحجاب بشكل كافٍ لجميع الأسيرات وحرمانهن من ملابس الصلاة اللازمة، ما يضطر بعضهن إلى تبادل الحجاب فيما بينهن في ظروف مهينة.

وأوضح المكتب في بيان صحفي، يوم الأربعاء، أن الأسيرات يعانين من نقص حاد في الملابس والمستلزمات الأساسية، في ظل تجاهل إدارة السجن لهذه الاحتياجات كما تفرض ظروفا حياتية قاسية، إذ لا تتجاوز مدة الخروج إلى “الفورة” ساعة واحدة يومياً (تُستخدم للاستحمام والتنظيف في آنٍ واحد) مع توفر أدوات تنظيف محدودة جداً، ما يجعل الحفاظ على النظافة أمراً بالغ الصعوبة، فضلاً عن معاقبة بعض الغرف بحرمانها من الخروج لأيام متتالية والاكتفاء بربع ساعة فقط للاستحمام.

وأشار إلى تصاعد حملات القمع داخل السجن، حيث تم توثيق عدة اقتحامات في الفترة الأخيرة، تخللتها عمليات تفتيش مهينة وإجبار الأسيرات على الاستلقاء على بطونهن في الساحة مع توجيه الإهانات، إضافة إلى استخدام وسائل قمع مختلفة، الأمر الذي خلّف آثاراً جسدية ونفسية واضحة على الأسيرات.

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن هذه الممارسات تشكّل انتهاكاً صارخاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الأسيرات، داعياً المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل للضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات، وضمان توفير الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية والدينية لهن، وفي مقدمتها الحق في ممارسة الشعائر الدينية بكرامة.

المصدر / فلسطين أون لاين