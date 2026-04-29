رفضاً للتجنيد.. متظاهرون حريديم يقتحمون منزل قائد الشرطة العسكرية

اقتحم عشرات من المتشددين (الحريديم) منزل قائد شرطة الاحتلال العسكرية، العميد يوفال يامين، في مدينة عسقلان، مساء الثلاثاء، فيما كانت عائلته داخل المنزل.

وأعلنت شرطة الاحتلال اعتقال 25 مشتبهًا على خلفية الحادث، الذي وصفه رئيس الأركان إيال زامير بأنه "تجاوز خطير لخط أحمر"، داعيًا إلى تحرك حازم من جميع الأجهزة الأمنية.

كما أدان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يسرائيل كاتس الحادث، مطالبين بالتعامل مع المتورطين "بأقصى درجات الحزم".

ويأتي الحادث في ختام يوم من الاحتجاجات التي نظمها متشددون يهود ضد قانون التجنيد، حيث تم إغلاق الطريق رقم 4 قرب تقاطع "غِها" لعدة ساعات، احتجاجًا على اعتقال طلاب معاهد حريدية.

تتزامن هذه التطورات مع نقاشات قانونية متواصلة بشأن تجنيد الحريديم، حيث طلبت المحكمة العليا من الحكومة الاستعداد لفرض عقوبات على من يرفضون الخدمة العسكرية، تشمل تقليص امتيازات اقتصادية واجتماعية.

كما تأتي في ظل جدل أوسع حول سياسات التجنيد، بعد تقارير عن خطط حكومية لتوسيع استدعاء قوات الاحتياط، مقابل انتقادات لغياب سياسة شاملة ومتساوية لتطبيق الخدمة العسكرية.

المصدر / فلسطين أون لاين