ارتفاع أسعار الوقود يهدد بإفلاس شركات طيران أوروبية

حذّر الرئيس التنفيذي لشركة "رايان أير" الإيرلندية، مايكل أوليري، من أن الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات، الناجم عن الصراعات في الشرق الأوسط والاضطرابات في مضيق هرمز، قد يدفع العديد من شركات الطيران الأوروبية إلى حافة الإفلاس.

وأوضح أوليري في مقابلة مع قناة "CNBC" الأمريكية، أن قطاع الطيران يواجه مخاطر جيوسياسية وضغوطاً متزايدة في التكاليف.

وأضاف أن سعر وقود الطائرات ارتفع من 80 دولاراً للبرميل إلى أكثر من 150 دولاراً، مع احتمال استمرار هذه المستويات خلال أشهر الصيف.

وأشار إلى أن استمرار ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى انسحاب شركات طيران أوروبية من السوق تباعاً، في ظل ضغوط مالية متزايدة.

وشدد أوليري على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة في أقرب وقت،

وتسببت الحرب التي اندلعت ضد إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي وإغلاق مضيق هرمز، في اضطراب كبير بأسواق الطاقة، حيث ارتفعت أسعار وقود الطائرات عالمياً بشكل قياسي، وقفزت بنسبة 110 بالمئة خلال شهر واحد لتتجاوز 200 دولار للبرميل، قبل أن تتراجع جزئياً مع بقائها عند مستويات مرتفعة.

وأدى هذا الارتفاع الذي ضاعف تكاليف الوقود، إلى فرض ضغوط تشغيلية واسعة، دفعت شركات الطيران في أوروبا إلى إلغاء رحلات وخفض السعة التشغيلية وفرض رسوم إضافية على الوقود.

وبدأت واشنطن و"تل أبيب" في 28 فبراير/ شباط الماضي، حربا على طهران، خلّفت أكثر من 3 آلاف قتيل، قبل إعلان هدنة أسبوعين في 8 أبريل الجاري، على أمل التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع، لكن ثمة تباعد في موقف الطرفين.

وفي 21 أبريل/ نيسان الجاري، أعلن ترامب، تمديد الهدنة مع إيران، بناء على طلب الوساطة الباكستانية، "إلى حين تقديم طهران مقترحها" بشأن المفاوضات، دون تحديد سقف زمني.

المصدر / وكالات