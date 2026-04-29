"حماس" تنعى الشهيد عبد الحليم حماد وتؤكد: شعبنا لن ترهبه جرائم الاحتلال

29 ابريل 2026 . الساعة 11:28 بتوقيت القدس
الشهيد عبد الحليم حماد

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، يوم الأربعاء، إنَّ استمرار عمليات المقاومة في الضفة الغربية والتي كان آخرها عملية الطعن البطولية في بلدة سلواد شرق رام الله، يؤكد أن شعبنا لن ترهبه جرائم الاحتلال ووحشية المستوطنين، وسيقف سداً منيعاً أمام عدوانه الفاشي.

ونعت "حماس" الشهيد عبد الحليم روحي عبد الحليم حماد (37 عاما)، الذي سطَّر بدمائه وبطولته رسالة بليغة لكل من يراهن على كسر روح المقاومة في أبناء شعبنا.

وأشارت إلى أنَّ تمادي الاحتلال في عدوانه وتهويده ومحاولات ضمه وتهجيره سيرتد غضبا وناراً من أبناء شعبنا الفلسطيني، الذين يتشبثون بطريق المقاومة والصمود كسبيل لتحرير الأرض واسترداد الحقوق.

ودعت "حماس" أبطال الضفة الغربية إلى المزيد من العمليات النوعية لإرباك الاحتلال وحساباته الأمنية، وردع المحتل عن مواصلة عدوانه في القرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #ضم الضفة #عبد الحليم حماد

