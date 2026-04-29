823 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النار في غزَّة

الاحتلال يناقش بناء 126 وحدة استيطانية في "صانور"

أسعار النفط تتراجع والذهب يستقر وسط هدوء نسبي للعملات

"حماس": كلمة بلير تبنت بشكل واضح الموقف الإسرائيلي وتجاهلت خروقاته ومعاناة أهل غزة

بينهم نساء وأسرى محررون.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

شهيد وإصابات في خروقات الاحتلال المتواصلة في غزة

عقوبات أممية على شقيق قائد "الدعم السريع" لتورطه في تجنيد مرتزقة

عجز تجاري متفاقم إلى 551 مليون دولار.. تحذيرات من تآكل الإنتاج المحلي وتعميق التبعية الاقتصادية

مستشفى العيون في غزة... طبّ يصمد تحت الحصار وينقذ ما تبقى من البصر

بين فرحة الميلاد ونزيف الذاكرة... الجريح عليان يصارع النسيان تحت سقف خيمة ممزقة

29 ابريل 2026 . الساعة 11:13 بتوقيت القدس
أداء صلاة الجنازة على شهداء ارتقوا في قصف الاحتلال على غزة

أصدرت وزارة الصحة في غزة، يوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة إن 5 شهداء من بينهم شهيد تم انتشاله، و 7 إصابات وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 823 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2،308 إصابات، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 763 شهيدًا.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,599 شهيدًا، و 172,411 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية

