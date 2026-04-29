"حماس": كلمة بلير تبنت بشكل واضح الموقف الإسرائيلي وتجاهلت خروقاته ومعاناة أهل غزة

بينهم نساء وأسرى محررون.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

الاحتلال يُواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

عقوبات أممية على شقيق قائد "الدعم السريع" لتورطه في تجنيد مرتزقة

عجز تجاري متفاقم إلى 551 مليون دولار.. تحذيرات من تآكل الإنتاج المحلي وتعميق التبعية الاقتصادية

مستشفى العيون في غزة... طبّ يصمد تحت الحصار وينقذ ما تبقى من البصر

بين فرحة الميلاد ونزيف الذاكرة... الجريح عليان يصارع النسيان تحت سقف خيمة ممزقة

الجماعات الوظيفية في غزة... مشروعٌ فاشل

خروقات يومية لوقف إطلاق النار في غزة... تصعيدٌ ممنهج يستنزف حياة السكان

تصاعد الانتهاكات بالقدس… استهداف ممنهج للهوية والسكان وسط غياب دولي

أسعار النفط تتراجع والذهب يستقر وسط هدوء نسبي للعملات

29 ابريل 2026 . الساعة 11:08 بتوقيت القدس
صورة تعبيرية

تراجعت أسعار النفط عالميًا الأربعاء، بعدما قيّم المستثمرون تبعات إعلان الإمارات انسحابها المفاجئ من منظمة "أوبك"، رغم استمرار الدعم للسوق جراء تعطل الإمدادات بسبب حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز.

وانخفض خام برنت تسليم يونيو إلى 111.25 دولارًا للبرميل، فيما تراجعت عقود يوليو إلى 104.12 دولارات، مع بقاء الأسعار مرتفعة نسبيًا بفعل الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية واحتمالات تمديده، وفق ما نقلته وول ستريت جورنال.

وفي المقابل، حافظ الذهب على استقراره قرب 4590 دولارًا للأوقية، بينما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن تأثير الحرب على الاقتصاد، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة.

كما شهدت أسواق العملات هدوءًا نسبيًا؛ إذ ارتفع الدولار بشكل طفيف مع تراجع اليورو والجنيه الإسترليني، في حين بقي الين قرب مستوى 160 للدولار وسط توقعات بتدخل اليابان لدعم عملتها.

وتأتي تقلبات الأسواق في ظل تعثر محادثات وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تعزز الإقبال على الملاذات الآمنة وتضغط على توقعات النمو العالمي.

المصدر / فلسطين أون لاين + رويترز
#أسعار النفط #أسعار الذهب #أسعار الدولار #أسواق الطاقة

