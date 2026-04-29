أسعار النفط تتراجع والذهب يستقر وسط هدوء نسبي للعملات

تراجعت أسعار النفط عالميًا الأربعاء، بعدما قيّم المستثمرون تبعات إعلان الإمارات انسحابها المفاجئ من منظمة "أوبك"، رغم استمرار الدعم للسوق جراء تعطل الإمدادات بسبب حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز.

وانخفض خام برنت تسليم يونيو إلى 111.25 دولارًا للبرميل، فيما تراجعت عقود يوليو إلى 104.12 دولارات، مع بقاء الأسعار مرتفعة نسبيًا بفعل الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية واحتمالات تمديده، وفق ما نقلته وول ستريت جورنال.

وفي المقابل، حافظ الذهب على استقراره قرب 4590 دولارًا للأوقية، بينما يترقب المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن تأثير الحرب على الاقتصاد، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة.

كما شهدت أسواق العملات هدوءًا نسبيًا؛ إذ ارتفع الدولار بشكل طفيف مع تراجع اليورو والجنيه الإسترليني، في حين بقي الين قرب مستوى 160 للدولار وسط توقعات بتدخل اليابان لدعم عملتها.

وتأتي تقلبات الأسواق في ظل تعثر محادثات وقف الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي التي تعزز الإقبال على الملاذات الآمنة وتضغط على توقعات النمو العالمي.

