"حماس": كلمة بلير تبنت بشكل واضح الموقف الإسرائيلي وتجاهلت خروقاته ومعاناة أهل غزة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، أنَّ كلمة مندوب ما يُسمّى بـ”مجلس السلام”، توني بلير، في مجلس الأمن، تتبنى بشكل واضح الموقف الإسرائيلي وتنحاز له.

وقال قاسم في تصريح صحفي وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، يوم الأربعاء، إن كلمة بلير أغفلت الحديث عن خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار في غزة، وسقوط أكثر من 820 شهيدًا، واستمرار تقييد المساعدات، ومنع الإعمار، ومواصلة عمليات التدمير.

الناطق باسم "حماس"، حازم قاسم

وأضاف "ومن المؤسف أن بلير، ومن على منصة مجلس الأمم المتحدة، أغفل حق شعبنا في الاستقلال وتقرير المصير، وأهمل تمامًا الحديث عن استمرار الاحتلال، مستخدمًا قضية الكارثة الإنسانية في غزة لانتزاع مواقف سياسي".

مندوب ما يسمّى بـ"مجلس السلام"، توني بلير

المصدر / فلسطين أون لاين