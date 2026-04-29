بينهم نساء وأسرى محررون.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح يوم الأربعاء، حملات المداهمة والاعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، والتي طالت أكثر من 24 مواطنًا، بينهم نساء وأسرى محررون، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها، وتركزت الاعتقالات في الخليل وقلقيلية وجنين.

ففي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال المدينة، واعتقلت ثمانية مواطنين، وهم: ياسين عادل زعاقيق، وقسام غازي عادي، وجمال محمد عادي، ومالك رضوان اخليل، ومحمد بسام اخليل، ومحمد حازم اخليل، وسيف أحمد اخليل، وسيف كساب أبو دية، كما اعتقلت الشاب أشرف غوانمة من مخيم العروب.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الأشقاء سامي جمعة، ولؤي جمعة، وهاني جمعة، إلى جانب براء نجل هاني جمعة، خلال اقتحام بلدة كفر قدوم.

وفي محافظة جنين، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر عز الدين أبو معلا ووالدته المعلمة سناء زكارنة من بلدة قباطية، كما اعتقلت الأسير المحرر أحمد أبو فراشة، والشاب محمد أبو جعب.

وفي محافظة طولكرم، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر تيسير الجابر من ضاحية اكتابا، كما اعتقلت الشاب سليم صلاح علارية.

وفي بلدة سلواد شرق رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال روحي عبد الحليم حماد (والد الشهيد عبد الحليم)، إضافة إلى اعتقال نجله إسلام.

وفي محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب باسل إبراهيم منصور من قرية دير إبزيع.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين خلف صالح جبران من جبل هندازة، وورد جمال زواهرة من منطقة الكركفة.

وأكد مكتب إعلام الأسرى أن تصاعد إعادة اعتقال الأسرى المحررين بعد فترات قصيرة من الإفراج عنهم، إلى جانب استهداف عائلاتهم واعتقال النساء، يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى التضييق عليهم وكسر الاستقرار الاجتماعي، ضمن نهج متصاعد من العقاب الجماعي في مختلف محافظات الضفة الغربية.

