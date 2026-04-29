الاحتلال يُواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى ، عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار.

وفي رصد آخر التطورات، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف واسعة لمنازل المواطنين شرقي مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن طيران الاحتلال شن غارة على المنطقة الشرقية لخانيونس جنوبي قطاع غزة، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها المكثفة تجاه شرقي خانيونس.

كما أطلق الطيران المروحي نيرانه المكثفة على شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى أنه منذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 818 شهيدًا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2،301، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 762 شهيدًا.

وأعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية إلى 72,594 شهيدًا، و 172,404 إصابات منذ 7 أكتوبر 2023، موضحة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

