الخطّ الأصفر يتقدّم.. واتفاق التهدئة ينهار بصمت

في ظل انشغال دولي متزايد بأزمات متناسلة، تتحوّل غزة إلى ساحة اختبار مفتوحة لنمط جديد من السيطرة يمكن توصيفه بـ "إدارة الاختناق المركّب"؛ حيث تُمارس الحرب كمنظومة شاملة لإعادة تشكيل شروط البقاء، ووفق تقديرات الأمم المتحدة، فإن أكثر من 80% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الإنسانية، فيما يعيش نحو ربع السكان في مستويات جوع حاد بحسب تقارير برنامج الأغذية العالمي، وهو ما يعكس تحوّل التجويع من نتيجة للحصار إلى أداة سياسية مُمنهجة.

ضمن هذا السياق، يتقدّم ما يُعرف بـ "الخطّ الأصفر" كترجمة ميدانية لعقيدة الحدود المتحركة، حيث تتحول الجغرافيا إلى كيان قابل لإعادة التشكيل بالقوة اليومية، عند دوّار الكويت شرق غزة، لا يمكن قراءة تحرّكات الآليات العسكرية تحت غطاء ناري كثيف باعتبارها خروقات معزولة، ولكن كجزء من بروتوكول القضم التدريجي الذي يعتمد على إدخال عناصر مادية -كالمكعبات الصفراء داخل المناطق السكنية- لتثبيت إشارات سيطرة تتحول لاحقاً إلى حدود فعلية.

ومنذ أكتوبر 2025، وثّقت تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تصاعداً في أنماط التوغل المحدود والمتكرر داخل مناطق مأهولة، بالتوازي مع تقييد الحركة واستهداف البنية السكنية، ما أدى إلى موجات نزوح متجددة في مناطق يفترض أنها مشمولة باتفاق التهدئة، هذا النمط يعكس التآكل الصامت للاتفاقات، حيث لا يُعلن انهيار التهدئة رسميًا، وإنّما يُفرغ تدريجياً من مضمونها.

الأخطر أن هذا المسار يتقاطع مع ما وصفته هيومن رايتس ووتش باستخدام التجويع كوسيلة ضغط، في حين حذّرت منظمة العفو الدولية من أن الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار تُسهم في تكريس واقع ميداني جديد خارج أي إطار تفاوضي، وهنا يعود الصمت الدولي ليتحوّل إلى غطاء وظيفي يسمح بإعادة رسم الخرائط تحت مستوى الضجيج السياسي.

إن تقدّم الخطّ الأصفر لا يعني فقط خسارة مساحات جغرافية، هو يعني إعادة تعريف من يملك الحق في البقاء أصلاً، إنها لحظة تُدار فيها الجغرافيا كأداة إقصاء، ويُعاد فيها إنتاج السيطرة عبر مزيج من النار والجوع، بينما ينهار اتفاق التهدئة بسلسلة من الخروقات التي تُراكم واقعًا جديدًا على الأرض.

الخطّ الأصفر.. من إجراء أمني إلى عقيدة توسّع زاحف

تحوّل الخطّ الأصفر إلى ما يمكن وصفه بـ "عقيدة التوسّع الزاحف"؛ إطار عملي يعيد تعريف الحدود بوصفها كياناً متحركاً يخضع لمعادلة القوة اليومية لا للاتفاقات الموقّعة، وفي هذا السياق، لم تعد الحدود تُرسم دفعة واحدة عبر إعلان سياسي أو اتفاق رسمي، ولكن تُنتَج تدريجياً عبر سلسلة من الوقائع الصغيرة المتراكمة: توغل محدود، تثبيت نقطة، منع وصول، ثم إعادة تعريف المكان.

هذا التحوّل يعكس انتقالاً من منطق الأمن الوقائي إلى السيطرة المُقنّعة، حيث يتم توظيف الخطّ الأصفر كأداة لإعادة هندسة الجغرافيا تحت سقف منخفض من الضجيج الدولي، فالاحتلال لا يعلن ضماً صريحاً، لكنه يمارس قضماً مرناً يعيد تشكيل الخريطة عبر الإزاحة البطيئة للسكان وتقليص الحيّز المدني، وهنا تصبح كل خطوة ميدانية -مهما بدت محدودة- جزءً من سلسلة إعادة ترسيم تُنتج حدوداً جديدة دون الحاجة إلى إعلانها.

الأخطر أن هذا النمط يُفرغ أي اتفاق تهدئة من مضمونه، إذ يُبقي على شكله القانوني بينما يعيد تعريف مضمونه ميدانياً، وبذلك يتحول الخطّ الأصفر من أداة تنظيم مؤقتة إلى حدّ سيادي غير مُعلن، يُفرض بالقوة ويُدار بالصمت.

دوّار الكويت.. الجغرافيا كمنطقة اشتباك مفتوح

عند دوّار الكويت شرق غزة، تتحوّل الجغرافيا إلى فاعل بحد ذاته ضمن معادلة الصراع، التحركات اليومية لآليات الاحتلال، المصحوبة بغطاء ناري كثيف، يمكن قراءتها كجزء من إعادة تكييف المجال المكاني ليصبح منطقة اشتباك مفتوح، حتى في غياب معركة شاملة.

هذا النمط من الحضور العسكري المتكرر ينتج ضغط ميداني مستمر، حيث يتم إنهاك البيئة المدنية وإبقاؤها في حالة توتر دائم، بما يدفع السكان إلى الانسحاب الذاتي قبل فرض الإخلاء القسري. وهنا تُستخدم القوة كأداة لإعادة تشكيل السلوك السكاني، وتحويل المكان إلى بيئة طاردة للحياة.

دوّار الكويت بهذا المعنى يتحول إلى نقطة اختبار لفعالية هذه الاستراتيجية؛ حيث تُقاس حدود الصمت الدولي، ويُختبر مدى قابلية التهدئة للاختراق، ومع كل تحرك جديد، يُعاد تعريف الخطوط الفاصلة بين ما هو مدني وما هو عسكري، حتى تذوب هذه الفواصل تماماً، ويتحوّل المجال بأكمله إلى منطقة رمادية خاضعة لإرادة القوة.

المكعبات الصفراء.. ترميز السيطرة وصناعة الحدود الصامتة

في الحروب التقليدية، تُرسم الحدود عبر الخرائط أو تُعلن عبر البيانات، أما في الحالة الراهنة، فتُصنع عبر الترميز الميداني؛ وهنا تبرز المكعبات الصفراء كأحد أكثر أدوات هذا الترميز كثافة ودلالة، هذه المكعبات التي تُزرع داخل النسيج السكاني، تُجسّد البنية التحتية للسيطرة المؤجلة.

فهي تؤدي وظيفة مزدوجة: من جهة، تُعيد تعريف المجال بصرياً ونفسياً، عبر إدخال عنصر غريب يُعلن ضمنياً أن المكان لم يعد خاضعاً لسيادة سكانه؛ ومن جهة أخرى، تُشكّل نواة مادية لحدود مستقبلية قابلة للتثبيت لاحقاً، وبهذا تتحول من علامات مؤقتة إلى نقاط ارتكاز لواقع جغرافي جديد.

هذا النمط يعكس انتقالاً من السيطرة المباشرة إلى السيطرة المُرمّزة، حيث يتم بناء الحدود قبل إعلانها، وتثبيت المعنى قبل تثبيت الشكل، ومع تكرار هذه العلامات وتوسع انتشارها، يبدأ السكان بالتكيّف مع وجودها كأمر واقع، وهو ما يُسهّل لاحقًا تحويلها إلى حدود فعلية دون مقاومة تُذكر.

التآكل الصامت لاتفاق التهدئة

منذ أكتوبر 2025، تحوّل خرق اتفاق التهدئة إلى نمط متكرر يُدار ضمن سياسة التآكل الصامت، فبدل الانهيار المفاجئ للاتفاق، يجري تفريغه تدريجياً من مضمونه عبر سلسلة من الخروقات الصغيرة التي لا تستدعي ردود فعل دولية حاسمة، لكنها في مجموعها تُنتج واقعاً مغايراً بالكامل.

ووفق معطيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن الأشهر التي تلت أكتوبر 2025 شهدت تصاعداً في التوغلات المحدودة، واستهداف المناطق السكنية القريبة من خطوط التماس، إلى جانب قيود متزايدة على الحركة، هذه الممارسات لا تُسقط الاتفاق قانونياً، لكنها تُعطّله وظيفياً، وتحوّله إلى غطاء زمني لإعادة التموضع العسكري.

في هذا السياق تصبح التهدئة نفسها جزءً من المشكلة، إذ تُستخدم كمساحة مرنة لإدارة الانتهاك بدل منعه، ومع غياب آليات ردع حقيقية، يتحول الخرق إلى قاعدة، والالتزام إلى استثناء، وهكذا لا ينهار الاتفاق بضربة واحدة، ولكنه يذوب تدريجياً حتى يفقد معناه، بينما يستمر وجوده الشكلي في توفير مظلة سياسية لاستمرار الوقائع على الأرض.

هندسة النزوح.. تفريغ المكان كهدف استراتيجي

أصبح النزوح في غزة جزءً من تصميمها الداخلي؛ عملية مُدارة يمكن توصيفها بـ "هندسة الإفراغ الحيوي"، حيث يُعاد تشكيل الخريطة السكانية عبر دفعٍ محسوبٍ للكتل البشرية خارج نطاقات محددة، فكل تقدّم للخطّ الأصفر لا يوازيه فقط تمدّد جغرافي، بل يُنتج في المقابل انكماشًا ديموغرافيًا قسرياً يُفرغ المكان من ساكنيه ويعيد تعريفه كحيّز قابل لإعادة التوظيف.

العلاقة بين التقدم الميداني والإزاحة السكانية هنا ليست عرضية، بل عضوية؛ إذ تُستخدم القوة النارية والضغط المستمر كأدوات لإحداث النزوح الصامت، حيث يغادر السكان تحت وطأة الخوف وانعدام شروط الحياة، دون إعلان رسمي بالإخلاء، هذا النمط يخلق حالة من الإخلاء غير المُعلن الذي يسبق أي تثبيت نهائي للسيطرة.

وبمرور الوقت، تتحول المناطق المُفرغة إلى فراغات استراتيجية جاهزة لإعادة الإدماج ضمن خرائط السيطرة الجديدة، وهكذا يُعاد رسم الحدود فقط عبر إعادة توزيع السكان أنفسهم، في عملية مزدوجة تعيد تشكيل المكان ومن فيه في آنٍ واحد.

اقتصاد الإبادة البطيئة

في غزة يُدار الحصار كمنظومة معقّدة يمكن توصيفها بـ "اقتصاد الإبادة البطيئة"، حيث تُعاد صياغة الحياة اليومية ضمن معادلة ندرة مُتحكَّم بها، الجوع هنا يُشكل أداة سياسية مُقنّنة، تُستخدم لضبط السلوك الجماعي وإخضاعه.

وفق تقديرات برنامج الأغذية العالمي، يعيش جزء كبير من سكان القطاع تحت مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي، في حين تشير بيانات الأمم المتحدة إلى اعتماد الغالبية الساحقة على المساعدات للبقاء، هذه الأرقام تعكس بنية سيطرة تقوم على إدارة الندرة، حيث يتم التحكم بتدفق الغذاء والدواء والطاقة لإنتاج حالة دائمة من الهشاشة.

ضمن هذا الإطار، تُمارس ما نُسميه بـ "تقنين الحياة"، حيث تتحول أبسط مقومات البقاء -الماء، الغذاء، الحركة- إلى امتيازات مؤقتة قابلة للسحب في أي لحظة، وهكذا يُعاد تعريف الحياة نفسها كحالة استثنائية، بينما يتحول البقاء إلى معركة يومية تُستنزف فيها طاقة المجتمع، ما يحدّ من قدرته على المقاومة أو حتى الاستقرار.

الصمت الدولي كغطاء وظيفي

لا يمكن فهم ما يجري دون تفكيك البعد الدولي، حيث يتحول الصمت من حالة سلبية إلى أداة فاعلة ضمن معادلة الصراع؛ نصفه بـ "الغطاء الوظيفي للصمت"، فالمواقف الدولية التي تكتفي بالتعبير عن القلق أو الدعوة إلى ضبط النفس، تُنتج في الواقع مساحة آمنة لاستمرار الوقائع على الأرض.

هذا الصمت ينبع من إدارة محسوبة للتوازنات، حيث تُفضّل القوى الدولية الحفاظ على استقرار هشّ بدل الدخول في مواجهة سياسية حقيقية، وهنا يصبح الخطاب الدبلوماسي جزءً من المشكلة، إذ يُعيد إنتاج الحدث بلغة محايدة تُفرغه من طبيعته كفعل قسري.

تقارير منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وثّقت أنماطاً متكررة من الخروقات والانتهاكات، إلا أن هذا التوثيق، رغم أهميته، لم يُترجم إلى آليات ردع فعلية، وبذلك يتحول التوثيق إلى أرشفة للأذى بدل أن يكون أداة لإيقافه، بينما يستمر الواقع في التشكّل تحت مظلة صمت يمنحه الشرعية الضمنية.

مآلات المشهد.. تثبيت واقع جديد أم انفجار مؤجل؟

أمام هذا المسار المتصاعد، يقف المشهد عند مفترق حاد بين احتمالين: إما تثبيت الأمر الواقع المتدرّج، أو انفجار مؤجل يعيد خلط الأوراق، السيناريو الأول يقوم على نجاح استراتيجية التوسّع الزاحف في فرض حدود جديدة دون مواجهة شاملة، مستفيدة من تآكل التهدئة واستمرار الغطاء الدولي، في هذه الحالة تتحول التغييرات الميدانية إلى حقائق دائمة، ويُعاد تعريف غزة ضمن حدود أقل ومساحة أضيق.

أما السيناريو الثاني، فينطلق من فرضية أن هذا التراكم سيصل إلى نقطة تشبّع حرجة، حيث لا يعود المجتمع قادراً على امتصاص مزيد من الضغط، ما يفتح الباب أمام انفجار قد يكون أوسع من مجرد جولة تصعيد تقليدية. فـ "ديناميكيات الاختناق"، حين تبلغ ذروتها، لا تؤدي دائماً إلى الانهيار الصامت، ولكن قد تُنتج ردود فعل غير متوقعة.

بين هذين المسارين، يبقى العامل الحاسم هو كيفية تفاعل العناصر الثلاثة: وتيرة التقدم الميداني، قدرة المجتمع على الصمود، ومستوى التدخل الدولي، لكن ما يبدو واضحاً حتى الآن أن المشهد لا يتجه نحو استقرار، بقدر ما هو يتجه نحو إعادة تشكيل عميقة، تُكتب ملامحها تدريجياً على الأرض، بينما يبقى السؤال مفتوحاً:

هل ما نشهده هو نهاية مرحلة، أم تمهيد لمرحلة أكثر عنفاً؟

في غزة تُرسم الحدود بالاقتلاع، وتُدار التهدئة كنافذة زمنية لإعادة تشكيل الواقع، الخطّ الأصفر هو اختبار مفتوح لمعنى العالم حين يعجز عن وقف الجريمة أو يختار تجاهلها، وما بين زحفٍ بلا إعلان وصمتٍ بلا مساءلة، تتكوّن خريطة جديدة؛ خريطة تُكتب بالنار والجوع، وتُثبتها لحظة صمتٍ أطول من اللازم.

المصدر / فلسطين أون لاين