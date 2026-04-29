باريس يقتنص فوزاً مجنوناً بنتيجة 5-4 أمام بايرن في ذهاب نصف نهائي الأبطال

انتهت المواجهة الهجومية المجنونة بين باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب وضيفه بايرن ميونيخ الألماني بانتصار صعب للفريق الباريسي 5-4 في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الثلاثاء، ليتأجل الحسم إلى مواجهة الإياب المفتوحة على كل الاحتمالات.

وجاء تفوق باريس سان جرمان الهجومي عبر ثنائية مميزة للجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (24 و56) وثنائية أخرى للفرنسي عثمان ديمبيليه (45+5 و59)، بينما تكفّل البرتغالي جواو نيفيش بإضافة الهدف الثالث (33)، ليخرج أصحاب الأرض بأفضلية طفيفة قبل السفر إلى ألمانيا.





وعلى الطرف المقابل، سجّل بايرن أهدافه عبر الإنكليزي هاري كاين من ركلة جزاء مبكرة (17)، قبل أن يوقّع الفرنسي ميكايل أوليسيه (41) ودايو أوباميكانو (65) والكولومبي لويس دياس (69) على بقية الأهداف، محافظين على حظوظ الفريق البافاري كاملة قبل موقعة أليانتس أرينا.





ومن المنتظر أن يحتضن ملعب أليانتس أرينا مباراة الإياب الحاسمة الأربعاء المقبل، في صراع شرس على بطاقة العبور إلى النهائي المقرر في بودابست يوم 30 مايو/أيار، بعدما صُنفت هذه المواجهة كأكثر مباريات هذه المرحلة غزارة للأهداف في تاريخ البطولة.





وعبّر عثمان ديمبيليه عن سعادته بالنتيجة قائلا "فريقان كبيران يعتمدان على الهجوم ولا يترددان — إنها مباراة في نصف نهائي دوري الأبطال، ونعلم أن بايرن فريق عظيم، ونحن كذلك. نحن سعداء بالنتيجة، حتى وإن توقفنا عن اللعب عند التقدم 5-2... بايرن فريق كبير، وكانت مباراة مذهلة".





في المقابل، رأى هاري كاين في تصريحه لقناة "بي إن سبورتس" أن ما حدث في هذه المباراة يعزز ثقة الفريق البافاري بنفسه "لا سيما بعد عودتنا في النتيجة"، مضيفا أن مواجهة الأسبوع المقبل "ستكون مختلفة تماما".

وعلى صعيد الخيارات الفنية، تابع المدرب البلجيكي فينسنت كومباني اللقاء من المدرجات بسبب الإيقاف، بعد أن أعاد معظم عناصره الأساسية التي أراحها أمام ماينتس في الدوري الألماني، فيما حافظ الكندي ألفونسو ديفيس على موقعه أساسيا في الجهة اليسرى، كما استعاد باريس سان جرمان خدمات كفاراتسخيليا أساسيا بعد إراحته في مباراة انجيه في الدوري الفرنسي.





