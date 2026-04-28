الفصائل الفلسطينية تنعي الشهيد "أيمن عاطف دخلول"

متابعة/ فلسطين أون لاين

نعت فصائلُ المقاومة الفلسطينية، الشهيد: أيمن عاطف دخلول (أبو حذيفة)، الذي ارتفى جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدة أن دمه امتداد لمسيرة النضال والصمود.

وقالت الفصائل، في بيان صحافي، يوم الثلاثاء، إن الشهيد من مواليد مخيم برج الشمالي عام 1996، وابن قرية الناعمة ضاء مدينة صفد المحتلة، ارتقى شهيدًا على طريق فلسطين، مقدّمًا دماءه الطاهرة صفحةً متجددةً في سجلّ الصمود الأسطوري، ومؤكدًا أن التضحية هي الجسر الحتمي نحو الحرية والتحرير.

وأضافت أن الشهيد دخلول نموذج المناضل الملتزم بقضايا شعبه، المتمسّك بهويته الوطنية وعدالة قضيته الفلسطينية، والمنحاز دومًا إلى كرامة الإنسان وحقّه في الحرية، وظلّ حتى لحظة استشهاده وفيًّا لنهج المقاومة، ثابتًا على العهد، مؤمنًا بأن المفاومة هي اقصر الطرق الى فلسطين.

وأكد البيان على أن دماء الرفيق الشهيد أيمن ستبقى نبراسًا يضيء درب الثائرين والمناضلين، والذي مضى وفي قلبه فلسطين، وفي قبضته عهدُ المقاومة، وفي دمه وصيةُ العودة والانتصار. عهداً ستبقى ذكراه حيّةً في وجدان شعبنا، وفي كل اشتباك، وفي كل موقع مواجهة، وفي كل خطوةٍ نحو النصر الأكيد.