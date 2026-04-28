مستوطنون يشرعون بتجريف أراضٍ في بتير غرب بيت لحم

متابعة/ فلسطين أون لاين

شرع مستوطنون، اليوم الثلاثاء، بتجريف أراضٍ في بلدة بتير غرب بيت لحم، بهدف شق طريق استيطاني.

وأفاد الناشط في مجال مقاومة الجدار والاستيطان عمر القيسي، بأن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال شرعوا بتجريف أراضٍ في منطقتي "القصير"، و"طف عبد الله"، بهدف شق طريق استيطاني بطول كيلومتر، وتجهيز بنية تحتية، ونصب أعمدة كهرباء لتمديد شبكة كهرباء للبؤرة التي أقيمت في المنطقتين المذكورتين، منذ قرابة العامين.

وأشار القيسي إلى أن هاتين المنطقتين تبلغ مساحة الأراضي فيهما أكثر من 100 دونم، تم الاستيلاء عليها من أجل توسيع البؤرة الاستعمارية وتحويلها إلى مستوطنة "حيلتس"، علما أن أصحاب الأراضي يُمنعون منذ عامين من الوصول إليها.