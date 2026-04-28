الإمارات تعلن رسمياً خروجها من منظمة "أوبك" وتحالف "أوبك بلس"

28 ابريل 2026 . الساعة 15:43 بتوقيت القدس
القرار سيدخل حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من الأول من مايو/أيار 2026

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، قرارها بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وتحالف "أوبك بلس"، وذلك في خطوة تمثل تحولاً في سياستها النفطية.

وأكدت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ رسمياً اعتباراً من الأول من مايو/أيار 2026.

وفي سياق تعليقها على القرار، أشارت المصادر الرسمية إلى أن هذه الخطوة تأتي تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد للدولة، والتي تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية بما يتوافق مع المصالح الوطنية العليا لدولة الإمارات.

وتُعد منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التي تأسست عام 1960 في بغداد، الحجر الأساس في إدارة سياسات الطاقة العالمية، حيث تضم في عضويتها مجموعة من الدول الأكثر تأثيراً في الإنتاج.

وتهدف المنظمة بشكل رئيسي إلى تنسيق وتوحيد السياسات النفطية بين الدول الأعضاء، لضمان استقرار الأسواق العالمية، وتأمين إمدادات منتظمة وفعالة للمستهلكين، مع الحرص على تحقيق عائد اقتصادي عادل ومستقر للدول المنتجة.

أما تحالف 'أوبك بلس' (OPEC+)، فقد تشكّل في عام 2016 كخطوة توسعية استراتيجية لمواجهة تحديات السوق العالمية، حيث يضم دول أوبك الأصلية إلى جانب مجموعة من الدول النفطية المستقلة، أبرزها روسيا. وقد منح هذا التحالف للمجموعة ثقلاً أكبر في التأثير على الأسعار، إذ بات يتحكم في حصة أكبر بكثير من الإنتاج العالمي.

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
